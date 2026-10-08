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最新民調領先蘇巧慧 李四川：地方建設不分藍綠

松機遷建可望補足AI產業用地 李四川：雙北串聯成科技聚落

黃仁勳專機未來停哪？李四川：輝達選址重點是環境與產業鏈

台北市長蔣萬安今（8）日拋出震撼彈，提出將松山機場遷建、原址規劃為AI園區的構想。國民黨新北市長參選人李四川今接受TVBS《少康戰情室》專訪時表示，他樂觀看待此事，認為可以討論，但也需要與中央政府密切溝通。至於松機遷建後，輝達執行長黃仁勳的專機未來要降落哪裡？李四川認為，輝達選擇北士科，並非單純考量松山機場能否停靠專機，而是看重周邊環境及科技產業廊道的串聯。李四川今接受專訪，根據TVBS最新民調，李四川以42.6%支持度領先蘇巧慧的35.9%；尤其在綠營票倉的三重、新莊一帶，李四川大幅領先10.8個百分點。李四川認為，這與他過去擔任新北市副市長期間，親自督導「三蘆新泰五林」（三重、蘆洲、新莊、泰山、五股、林口）等地方建設有關，也因此與基層里長建立深厚的戰友情誼。他表示，現在走訪地方時，仍有不少人記得過去的治水工程，甚至會主動向他提起「這個治水以前是你幫我做的」，顯示地方施政不分藍綠，民眾在意的是有沒有真正做事。針對蔣萬安提出松山機場遷建構想，李四川表示，松機若能順利變更為AI園區，不僅能補足產業用地需求，更能將雙北的產業鏈串聯在一起，讓雙北成為國際級科技聚落，但相關規劃仍須與中央政府密切溝通。李四川指出，松機遷建的關鍵在於輝達與AI產業發展浪潮。台北市目前已沒有其他可供擴建AI園區的大面積土地，若要開發被譽為「台北之肺」的關渡平原也不合適，因此松山機場成為可以考慮的選項。至於輝達過去覓地時，曾考慮松山機場南側土地，外界關注是否與黃仁勳專機起降需求有關，若未來松山機場遷建，專機又該降落何處？李四川回應，過去台北市政府也曾提供松山機場周邊土地供輝達評估，但輝達最終仍偏好北士科，顯示企業選址最重要的考量還是周邊環境，其次則是科技產業廊道的連結。李四川強調，包括台北內湖科技園區，以及新北五股、蘆洲等地，都可以透過產業鏈串聯，最重要的是讓相關區域形成完整的AI產業聚落，帶動雙北科技產業發展。