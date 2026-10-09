韓團BIGBANG將於10月10日、11日登上台北大巨蛋舉辦《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX: COSMOS] IN TAIPEI》演唱會，而GD（G-DRAGON，權志龍）來台灣愛去的米其林韓式燒肉名店「金豬食堂」，昨（7）日早早發出11日的包場公告，疑似就是BIGBANG結束2天熱唱後的慶功宴地點，讓粉絲笑說：「阿龍真的很愛吃肉！」
金豬食堂發布包場公告 BIGBANG粉絲秒懂
昨天下午，「金豬食堂」在官方粉專發出公告，指出11日為全時段包場，當天暫停用餐登記，不會開放現場候位，不過已經完成訂位的貴賓將照常接待。BIGBANG的粉絲紛紛在貼文留言，「BB來啦」、「龍哥好愛金豬食堂」、「羨慕這天在這工作的人」、「看到這個包場，已經明瞭了一切」、「應該是GD包了」、「希望粉絲理性不要吵人家！」
GD光顧兩次 金豬食堂掛簽名板當鎮店之寶
「金豬食堂」為韓國首爾、連續多年獲得米其林必比登推薦的烤肉名店，去年5月在台北中山區開設海外首家分店後，就成為韓星來台主辦演唱會後的慶功宴首選，GD過去來台開唱，曾經兩次被目擊搭乘豪車前往金豬食堂舉辦慶功宴。
而店家之前也特別為GD準備印有其主打元素雛菊圖案的簽名板給本人簽名，目前這張珍貴的簽名板就掛在店內作為鎮店之寶，吸引無數 V.I.P（粉絲名）前往朝聖拍照。除了BIGBANG的GD之外，Super Junior、TWICE、EXO等大咖韓團來台時也都曾經前往該店用餐，讓「金豬食堂」成為台北含金量極高的明星烤肉店。
資料來源：金豬食堂臉書
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昨天下午，「金豬食堂」在官方粉專發出公告，指出11日為全時段包場，當天暫停用餐登記，不會開放現場候位，不過已經完成訂位的貴賓將照常接待。BIGBANG的粉絲紛紛在貼文留言，「BB來啦」、「龍哥好愛金豬食堂」、「羨慕這天在這工作的人」、「看到這個包場，已經明瞭了一切」、「應該是GD包了」、「希望粉絲理性不要吵人家！」
「金豬食堂」為韓國首爾、連續多年獲得米其林必比登推薦的烤肉名店，去年5月在台北中山區開設海外首家分店後，就成為韓星來台主辦演唱會後的慶功宴首選，GD過去來台開唱，曾經兩次被目擊搭乘豪車前往金豬食堂舉辦慶功宴。
而店家之前也特別為GD準備印有其主打元素雛菊圖案的簽名板給本人簽名，目前這張珍貴的簽名板就掛在店內作為鎮店之寶，吸引無數 V.I.P（粉絲名）前往朝聖拍照。除了BIGBANG的GD之外，Super Junior、TWICE、EXO等大咖韓團來台時也都曾經前往該店用餐，讓「金豬食堂」成為台北含金量極高的明星烤肉店。
資料來源：金豬食堂臉書