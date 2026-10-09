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費城76人將在今（9）日的季前熱身賽客場挑戰布魯克林籃網，這場比賽極有可能是41歲老將詹姆斯（LeBron James）披上76人戰袍的首次亮相。76人總教練納斯（Nick Nurse）在賽前訓練後透露，球隊預計會讓「絕大多數」的主力球員在這場對決中上陣，讓外界對全新陣容的首秀充滿期待。76人在週一交手紐約尼克的熱身賽首戰中，包含詹姆斯、恩比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）在內的三名先發主力皆掛免戰牌。然而，納斯向媒體表示，週四對陣籃網的比賽中球隊將派出多數主力上場。雖然沒有明確點名，但詹姆斯並未被排除在出賽名單外，這意味著籃網很可能成為76人全新先發五人組的首個對手。詹姆斯缺席首場熱身賽的原因是左腳慢性關節炎。雖然這對他來說並非新傷，但對76人球團而言卻是全新的管理課題。不過，納斯對詹姆斯的狀態深具信心，他指出詹姆斯每天都很早抵達球館，並有著一套專屬的重量與技巧訓練流程。納斯大讚詹姆斯將身體維持在極佳狀態，這項舊疾預期不會構成嚴重影響。回顧上賽季效力洛杉磯湖人期間，詹姆斯依舊能繳出場均20.9分、6.1籃板與7.2助攻的亮眼數據，整體命中率高達51.5%。據悉，詹姆斯新賽季將在76人大量擔任控球後衛，延續他過去在湖人與唐西奇（Luka Doncic）搭檔時主導球權的打法。面對陣中同時擁有恩比德與詹姆斯兩位需要嚴格控管健康狀況的球星，如何妥善安排輪休將是76人衝擊總冠軍的關鍵。另一方面，坐鎮主場的籃網在首場熱身賽中以124比90大勝夏洛特黃蜂。迎來籃網首秀的明星前鋒藍道（Julius Randle）上場18分鐘，全場7投4中（包含三分球3投2中），高效貢獻13分、2籃板、3助攻與1抄截。老將射手小波特（Michael Porter Jr.）同樣表現出色，出賽17分鐘便以9投6中、三分球6投4中的高命中率砍下全隊最高的16分，並外帶5籃板與2助攻。面對狀態火熱的籃網，76人若派出完全體陣容應戰，勢必將為這場季前賽增添更多季後賽級別的火花。