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美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟分區系列賽第4戰，洛杉磯道奇以4：1擊退亞特蘭大勇士，以3勝1敗的戰績，連續3年闖進國聯冠軍賽。然而，陣中日籍球星大谷翔平的打擊陷入嚴重低潮，連續未開轟打席數已來到102次，逼近生涯最差紀錄。他最近84打數只有敲出14支安打，打擊率僅1成69，相當低迷。大谷翔平此役擔任先發第4棒指定打擊，這是他自2021年5月效力天使隊以來，睽違1963天再度被安排在第4棒。總教練羅伯斯（Dave Roberts）也透露，未來大谷可能不再擔任前段棒次，而是持續安排在中心打線。儘管大谷全場3打數沒有安打，但他在2局上首度上場打擊時選到保送，隨後成功盜上二壘，並趁著對方捕手傳球失誤推進至三壘，最後靠著隊友擊球造成對方內野手漏接跑回追平分。然而，大谷其餘3個打席皆無建樹。自8月18日對陣洛磯隊的比賽開轟後，大谷已經連續102個打席沒有擊出全壘打，距離他在2022至2023年賽季創下的生涯最慘紀錄（連104打席）僅一步之遙。在這段低潮期間，他84打數僅有14支安打（打擊率0.167）、吞下33次三振，且在分區系列賽4戰中長打全數掛零。對於大谷的苦境，道奇教練團與高層並未失去信心。總教練羅伯斯降低了對大谷的期望標準，他表示：「大谷的揮空或擊球不佳的內容正在好轉。他不再只是把球打成內野滾地球，而是能將球擊向球場較寬闊的方向。他的選球能力也在進步，跟球的時間也拉長了。」羅伯斯強調：「當然，這還不是大家期待的姿態，也不是他自己追求的水平。但考量到他的天賦和態度，我相信他遲早會找回手感。現在最重要的是我們全隊繼續贏球，在某個時間點，他一定會甦醒的。」道奇編成本部長佛里曼（Andrew Friedman）也抱持相同看法：「他是世界上最好的球員，狀況總會調整回來的。」儘管大谷狀況尚未完全恢復，但兵強馬壯的道奇隊仍順利突破第一關，展現出挑戰世界大賽二連霸的強大企圖心。