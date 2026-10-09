中華職棒37年季後挑戰賽將於今（9）日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟交手全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅。獅隊推出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發交手勝騎士（Mario Sanchez）。由於兄弟依照賽制先取得1勝，此役若能贏球，將在4戰3勝的賽制中率先「聽牌」，獅隊則是力拚贏球扳平戰局。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職季後挑戰賽G1「先發投手、轉播、分析」一次看。

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🟡本文重點摘要

📍季後挑戰賽賽程

📍中職全年戰績排名

📍統一獅vs中信兄弟基本資訊

📍季後挑戰賽賽制

📍統一獅vs中信兄弟戰局分析

📍統一獅vs中信兄弟陣容

📍季後挑戰賽要去哪看？

▲統一獅以全年戰績第2名晉級季後賽，不過還沒開賽就先吞下1敗的劣勢。（圖／統一獅提供,2026.10.1）
▲統一獅以全年戰績第2名晉級季後賽，不過還沒開賽就先吞下1敗的劣勢。（圖／統一獅提供,2026.10.1）
季後挑戰賽賽程：

場次 日期 時間 對戰 場地
G1 10月9日 17：05 獅隊 VS 兄弟 洲際
G2 10月10日 17：05 兄弟 VS 獅隊 亞太
G3 10月11日 17：05 獅隊 VS 兄弟 洲際
G4 10月12日 18：35 獅隊 VS 兄弟 洲際
中職全年戰績排名

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 備註
1 味全龍 120 67-53-0 0.558 台灣大賽
2 統一獅 120 64-55-1 0.538 季後挑戰賽
3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 淘汰
4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 淘汰
5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 季後挑戰賽
6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 淘汰
統一獅vs中信兄弟基本資訊

對戰組合：統一獅 vs 中信兄弟

比賽時間：10月9日17：05

比賽場地：台中洲際棒球場

先發投手：布雷克（Brock Dykxhoorn）vs勝騎士（Mario Sanchez）

🟡勝騎士本季出賽25場，拿下11勝7敗，防禦率3.08。本季勝騎士與獅隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.50。

🟡布雷克本季出賽23場，拿下9勝7敗，防禦率1.61。本季布雷克與兄弟交手6場，拿下2勝3敗，對戰防禦率1.74。

季後挑戰賽賽制

中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢。

勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。

依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。

▲中信兄弟洋投勝騎士將在季後賽G1交手統一獅，是「滾球爭議」後，雙方首度交手。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.03)
▲中信兄弟洋投勝騎士將在季後賽G1交手統一獅，是「滾球爭議」後，雙方首度交手。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.03)
統一獅vs中信兄弟戰局分析

🚩勝騎士「滾球爭議」後首戰獅隊：9月18日勝騎士在3局上面對林泓弦擊出的滾地球時，選擇以「滾球拋傳」方式處理，引發各界軒然大波。時隔近一個月再度碰頭，勝騎士與獅隊於季後賽舞台再度交會。兄弟總教練平野惠一表示，「上一戰發生的事情，就讓它留在上一戰結束。」

🚩兄弟能否突破布雷克投球：布雷克本季對兄弟展現優異壓制力，交手6場比賽，防禦率僅1.74。雙方近3次交手，布雷克繳出20局僅失1分的成績，此役兄弟能否突破布雷克投球，將是決定勝負走向的關鍵。

🚩雙方打線是否延續氣勢：兩隊都是在球季接近尾聲才拿下季後賽門票，因此雙方皆士氣高昂。尤其是兄弟近5場比賽打線攻下45分，火力串聯驚人。獅隊近5場拿下21分，打擊狀態仍不容小覷。

▲中職37年季後挑戰賽，中心兄弟、統一獅32人名單。（圖／中職提供,2026.10.8）
▲中職37年季後挑戰賽，中心兄弟、統一獅32人名單。（圖／中職提供,2026.10.8）
統一獅vs中信兄弟陣容

📍統一獅季後挑戰賽32人名單（總教練：林岳平）

投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登

捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽

內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平

外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲

📍中信兄弟季後挑戰賽32人名單（總教練：平野惠一）

投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰

捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰

內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華

外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華

季後挑戰賽要去哪看？

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網

有線電視：緯來電視網

MOD：緯來精采台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...