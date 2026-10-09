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▲統一獅以全年戰績第2名晉級季後賽，不過還沒開賽就先吞下1敗的劣勢。（圖／統一獅提供,2026.10.1）

⚾季後挑戰賽賽程：

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月9日 17：05 獅隊 VS 兄弟 洲際 G2 10月10日 17：05 兄弟 VS 獅隊 亞太 G3 10月11日 17：05 獅隊 VS 兄弟 洲際 G4 10月12日 18：35 獅隊 VS 兄弟 洲際

⚾中職全年戰績排名

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 備註 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 台灣大賽 2 統一獅 120 64-55-1 0.538 季後挑戰賽 3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 淘汰 4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 淘汰 5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 季後挑戰賽 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 淘汰

⚾統一獅vs中信兄弟基本資訊

⚾季後挑戰賽賽制

▲中信兄弟洋投勝騎士將在季後賽G1交手統一獅，是「滾球爭議」後，雙方首度交手。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.03)

⚾統一獅vs中信兄弟戰局分析

▲中職37年季後挑戰賽，中心兄弟、統一獅32人名單。（圖／中職提供,2026.10.8）

⚾統一獅vs中信兄弟陣容

⚾季後挑戰賽要去哪看？

中華職棒37年季後挑戰賽將於今（9）日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟交手全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅。獅隊推出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發交手勝騎士（Mario Sanchez）。由於兄弟依照賽制先取得1勝，此役若能贏球，將在4戰3勝的賽制中率先「聽牌」，獅隊則是力拚贏球扳平戰局。對戰組合：統一獅 vs 中信兄弟比賽時間：10月9日17：05比賽場地：台中洲際棒球場先發投手：布雷克（Brock Dykxhoorn）vs勝騎士（Mario Sanchez）🟡勝騎士本季出賽25場，拿下11勝7敗，防禦率3.08。本季勝騎士與獅隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.50。🟡布雷克本季出賽23場，拿下9勝7敗，防禦率1.61。本季布雷克與兄弟交手6場，拿下2勝3敗，對戰防禦率1.74。中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢。勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。9月18日勝騎士在3局上面對林泓弦擊出的滾地球時，選擇以「滾球拋傳」方式處理，引發各界軒然大波。時隔近一個月再度碰頭，勝騎士與獅隊於季後賽舞台再度交會。兄弟總教練平野惠一表示，「上一戰發生的事情，就讓它留在上一戰結束。」布雷克本季對兄弟展現優異壓制力，交手6場比賽，防禦率僅1.74。雙方近3次交手，布雷克繳出20局僅失1分的成績，此役兄弟能否突破布雷克投球，將是決定勝負走向的關鍵。兩隊都是在球季接近尾聲才拿下季後賽門票，因此雙方皆士氣高昂。尤其是兄弟近5場比賽打線攻下45分，火力串聯驚人。獅隊近5場拿下21分，打擊狀態仍不容小覷。投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網