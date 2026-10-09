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▲統一獅洋投喬登本季對中信兄弟3場出賽繳出3勝、對戰防禦率0.53的好表現。（圖／統一獅提供,2026.4.16）

▲中信兄弟張仁瑋對戰統一獅成為打點製造機，狂掃全隊最多的17分打點。（圖／中信兄弟提供,2026.9.27）

中華職棒37年季後挑戰賽今（9）日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟交手全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅，攤開雙方對戰數據，本季24場對戰中，兄弟取得13勝11敗的些微優勢。比較雙方投、打，獅隊雖然擊出15支全壘打，但整體打擊率、攻擊指數都不及兄弟；投手方面，獅隊在先發輪值上佔盡優勢，洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）、喬登（Jordan Balazovic）繳出優異的對戰成績，完全將兄弟洋投比下去，不過在後援端，兄弟擁有以呂彥青為首的「除獅機」牛棚陣，成為改變戰局的關鍵。獅隊本季面對兄弟投手群展現了不俗的長打能力，敲出15發全壘打（兄弟僅7轟），但團隊打擊率2成48稍嫌偏低；反觀兄弟打線雖然長打較少，但團隊打擊率高達2成62、總得分93分（獅隊為87分）與整體攻擊指數（OPS 0.673）皆微幅領先獅隊（OPS 0.666）。兄弟32人名單中，3名洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）與菲力士（Felix Pena），本季對獅隊的壓制力皆未達頂尖水準。羅戈先發5場拿下3勝2敗、對戰防禦率3.54；菲力士先發4場苦吞2敗、防禦率4.98；勝騎士先發3場拿下1勝1敗、對戰防禦率則高達5.50。反觀獅隊陣營，洋投布雷克、喬登面對兄弟皆繳出頂級的壓制力。喬登先發3場豪取3勝，對戰防禦率低至0.53；老對手布雷克同樣穩健，吃下大量局數且對戰防禦率僅1.74；唯獨獅帝芬（Jackson Stephens）對戰表現最不理想，先發3場拿1勝1敗，對戰防禦率高達5.60。朱迦恩本季對戰兄弟繳出優異的3成80打擊率、3發全壘打與13分打點，整體OPS高達1.005，絕對是今年兄弟投手群的最需要提防的打者。邱智呈（OPS 0.836、2轟）、陳傑憲（OPS 0.792、2轟）以及林子豪（OPS 0.768、1轟）的對戰兄弟的數據也很亮眼，這4名打者若能成功串聯，將在季後賽帶給兄弟投手群極大的壓力。布雷克與喬登本季對兄弟可說是得心應手，布雷克本季堪稱最耐操的「抗象王牌」，對戰狂吃 41.1 局，飆出 20 次三振，防禦率僅 1.74；喬登則在17局的投球中也送出20K，防禦率低至可怕的0.53，且對戰3場全拿勝投。只要這兩人正常發揮，兄弟打線將面臨苦戰。兄弟陣中共有6名打者對獅隊繳出3成以上的打擊率（張士綸、張仁瑋、黃韋盛、高宇杰、宋晟睿、岳東華），其中宋晟睿是本季兄弟陣中對戰獅隊數據最亮眼的打者。76個打席中繳出3成54高打擊率，並貢獻2轟與12分打點，OPS達0.977。張仁瑋則是「獅象大戰」中打點製造機，得點圈把握度極高，狂掃全隊最多的17分打點。由於兄弟洋投對獅隊的對戰數據不理想，比賽中後段牛棚將成為關鍵。在與獅隊的對戰中，兄弟最大的優勢在於「鐵牛棚」。呂彥青對戰獅隊13.1局飆出 10K，防禦率是完美的0.00，每局被上壘率僅 0.60；加上李振昌6局0失分、江忠城9.1局失1分，只要兄弟先發能咬住比數，進入比賽後半段，兄弟的勝算將大幅提升。對象獅兩軍而言，G1首戰無疑是定調整個系列賽走勢的關鍵戰役。兄弟若能拔得頭籌，將以2勝0敗取得絕對聽牌；獅隊若能攻破黃衫軍洲際主場，不僅能瞬間抹平對手的保送勝優勢，更為接下來的逆襲之路注入強心針。