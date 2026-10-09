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OpenAI營收不如預期，消息打擊AI（現在也稱SI）相關股份表現，多家科技巨頭股價承壓，拖累美股主要指數，週四除道瓊工業指數以外皆走跌，費城半導體指數更大跌超過400點。綜合《CNBC》等外媒報導，OpenAI公布的年度營收低於預期，截至9月底的年化營收約為500億美元，但根據提供給投資人的資訊，年化營收估計為700億美元，少了約200億美元，這些有關OpenAI的新細節令投資人感到不安。8日收盤，美股道瓊工業指數上漲51.77點或0.10%，報51231.64點；標普500指數下跌36.41點或0.47%，收7765.36點；那斯達克綜合指數下挫345.35點或1.25%，收27193.34點；費城半導體指數則大跌442.43點或3.39%，收12623.72點。重磅股部分，多家科技巨頭承壓，如輝達（NVIDIA ）股價滑落2.9%，為跌幅最大的道指成份股；超微（AMD）下降3.9%、英特爾（Intel）跟甲骨文（Oracle）跌幅皆超過5%、亞馬遜（Amazon）跌約2.3%、微軟（Microsoft）股價也跌了1.35%。地緣政治局勢方面，美國總統川普（Donald Trump）先前表示不願與伊朗達成結束戰爭的協議，甚至傳出美國正在準備大規模轟炸，導致油價飆升。然而，川普隨後又稱，在下個月的期中選舉前，美國不會攻擊伊朗，油價也因此從高點回落。雖然如此，近來美債殖利率和油價不穩，不只加劇股市波動，對於通膨的走向，也加深了聯準會（Fed）或將進一步升息的預測。