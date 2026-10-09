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台灣女團「A'N'D」成員Lucia（現名陳玥希）現在事業重心轉向中國，日前她趁著國慶連假到北京天安門旅遊，還在小紅書公開自己雙眼泛淚，表示自己為這塊土地的力量感到驕傲，讓許多台灣網友相當無言，就連中國網友都不買單。Lucia日前在小紅書上公開自己國慶連假到天安門旅遊的照片，並且寫下，「這是我住北京好幾年來，第一次有機會來，親眼見到燈光亮起的那一刻，一下就紅了眼，站在這裡真實感受到這片土地的厚重與力量，由衷地感到驕傲。」然而Lucia在天安門落淚的照片，似乎沒有獲得小粉紅們的青睞，反倒讓他們相當無言，「我是中國人我都沒哭了，妳在哭啥」、「不理解有什麼好哭的」；而台灣網友更是看不慣這種為了討好中國人的行為，「是在哭什麼」、「好尷尬」、「看不下去了。」Lucia曾在女團A'N'D出道，還在《終極惡女》中飾演嚴炎，近期剛在芒果TV、B站上線，雖然她為了事業願意在貼文中祝福「祖國繁榮昌盛」，不過似乎力道過大，就連中國粉絲都不願意買單，令人唏噓。