近期番茄價格一路飆漲！被封為「最強菜販」的新莊公有市場菜販廖炯程透露，特級大番茄一箱盤價已開出 1800 元天價，換算單顆進貨成本要 37.5 元，一般民眾到市場隨便買兩顆就要一張百元鈔！不只傳統市場價格驚人，據「當季好蔬果」行情統計，牛番茄預估零售價每台斤更上看 127 元，廖炯程急勸想吃番茄的民眾近期「先緩緩」，等價格回穩再享用。
🟡特大番茄一箱1800天價！買兩顆百元鈔飛了
菜市場達人廖炯程在臉書發文表示，過去「一分錢一分貨」的概念已經不適用，這陣子番茄根本是「兩分錢一分貨」的存在。他拿出特級大番茄實測，一箱盤價直接飆升至 1800 元，換算單顆進貨成本就要 37.5 元（尚未加上損耗）。他指出，一般民眾若到傳統市場購買，這種特大番茄一顆入手價約 40 至 50 元，隨便買兩顆一張百元鈔票就沒了，直呼「這不是在買菜，這是在買精品」；連最小尺寸「小小」規格也開出一箱 1200 元高價。
🟡萬家福小番茄一盒139！記者實測買不下手
市場天價也直接反映在連鎖賣場。記者昨日實際走訪萬家福超市買菜，發現生鮮區的盒裝牛番茄一盒 500 公克，裡面僅有 3 到 4 顆個頭偏小的番茄，售價竟標示 139 元，高昂價格讓現場不少民眾與記者直呼買不下手。另查中央農產品批發市場「當季好蔬果」統計，牛番茄本週平均批發價已攀升至每公斤 105.5 元（每台斤 63.3 元），預估零售價每台斤上看 127 元，對比全年平均成交價每公斤約 48.9 元，漲幅相當驚人。
🟡避開鋒頭等價格回穩！菜販笑點牛肉麵是真愛
面對番茄價格高漲，廖炯程建議民眾「聽勸先緩緩」，因為蔬菜價格有起有落，這陣子應避開鋒頭、不要硬碰硬，等過陣子價格回穩再報復性品嚐。他更開玩笑提醒，這幾天如果晚上有人點餐說想吃「番茄牛肉麵」，那對方「真的一定很不愛你」。貼文曝光後引發大批婆媽與外食族共鳴，直言最近菜價確實貴到買不下手。
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菜市場達人廖炯程在臉書發文表示，過去「一分錢一分貨」的概念已經不適用，這陣子番茄根本是「兩分錢一分貨」的存在。他拿出特級大番茄實測，一箱盤價直接飆升至 1800 元，換算單顆進貨成本就要 37.5 元（尚未加上損耗）。他指出，一般民眾若到傳統市場購買，這種特大番茄一顆入手價約 40 至 50 元，隨便買兩顆一張百元鈔票就沒了，直呼「這不是在買菜，這是在買精品」；連最小尺寸「小小」規格也開出一箱 1200 元高價。
🟡萬家福小番茄一盒139！記者實測買不下手
市場天價也直接反映在連鎖賣場。記者昨日實際走訪萬家福超市買菜，發現生鮮區的盒裝牛番茄一盒 500 公克，裡面僅有 3 到 4 顆個頭偏小的番茄，售價竟標示 139 元，高昂價格讓現場不少民眾與記者直呼買不下手。另查中央農產品批發市場「當季好蔬果」統計，牛番茄本週平均批發價已攀升至每公斤 105.5 元（每台斤 63.3 元），預估零售價每台斤上看 127 元，對比全年平均成交價每公斤約 48.9 元，漲幅相當驚人。
面對番茄價格高漲，廖炯程建議民眾「聽勸先緩緩」，因為蔬菜價格有起有落，這陣子應避開鋒頭、不要硬碰硬，等過陣子價格回穩再報復性品嚐。他更開玩笑提醒，這幾天如果晚上有人點餐說想吃「番茄牛肉麵」，那對方「真的一定很不愛你」。貼文曝光後引發大批婆媽與外食族共鳴，直言最近菜價確實貴到買不下手。