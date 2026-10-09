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近年來把演藝重心放到中國的汪東城，日前登上上海前攤音樂節舞台，不過卻在演唱飛輪海神曲〈出神入化〉時大走音，甚至多次落拍、沒氣跟不上，影片曝光後瞬間在網路上瘋傳，就連他的前隊友炎亞綸都留言笑說：「不能只有我看到。」汪東城近日在上海前攤音樂節舞台時，演唱了〈出神入化〉，不過唱跳時卻大翻車，不僅多次沒氣，還跟不上節拍歌詞，甚至舞台上大走音，完全是災難現場的等級。影片公開後，就連汪東城前隊友炎亞綸也被演算法推播到，因此留言寫下「不能只有我看到」，呼籲廣大網民一起來看汪東城出糗，就連謝和弦也看到了貼文，回應說：「謝謝喔看到了，還好你退出飛輪海。」至於為什麼會在留言區大酸汪東城，炎亞綸有在IG回應，他認為自己偶爾也有歌唱不好的時候，但絕對不會把唱了20年的歌，唱得跟剛出道一樣，因此認為汪東城能把歌唱得這麼災難，是一件很不能理解的事。