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中秋節連假自由座亂象大爆發！乘客擠爆對號座、商務車廂

▲中秋節自由座亂象太過離譜，許多持有自由座車票的乘客，直接擠爆對號座車廂，讓購買對號座的乘客不堪其擾，引爆社群討論，台灣高鐵官方也立即在國慶連假改善狀況。（圖/Threads）

國慶連假高鐵終於出手！最新公告：直達車對號座不准站自由座乘客

上面寫著「直達車對號座車廂走道不開放自由座乘客站立」

▲高鐵國慶連假直接貼出最新公告，表明直達車「對號座車廂走道不開放自由座旅客站立」。（圖/Threads）

高鐵持續政策到明年！加開全車自由座、鼓勵離峰搭車

從國慶連假至明年7月1日，每逢星期五或是連假前一天，都會實施南港到台中或是台北到台中的8班全車自由座

台灣高鐵近幾年搭乘人數不斷攀升，每到連假的時候，總是擠滿返鄉人潮，甚至已經嚴重到自由座乘客全部湧入對號座車廂，讓對號座乘客不堪其擾，尤其上次中秋連假引爆民怨，然而這回高鐵官方可以說是做足準備，不僅加開8班自由座列車，也直接貼出最新公告「直達車對號座未開放自由座乘客站立」，也有請工作人員在現場舉牌，讓不少乘客大讚：「終於有可以走動的對號座車廂！」然而會促使高鐵官方重視這次國慶連假疏運的原因，就是因為中秋節自由座亂象太過離譜，許多持有自由座車票的乘客，直接擠爆對號座車廂，讓購買對號座的乘客不堪其擾，不僅無法上車，下車也非常困難，更有商務車廂的乘客表示，自由座乘客已經誇張站到商務車廂內，引爆社群廣大討論。由於高鐵官方在國慶前夕就已經積極佈局最新疏運政策，包括宣布週五、連假前一天加開8班全車自由座以外，有民眾昨晚搭車時，就目睹高鐵端出最新公告，，而現場也有人看到工作人員直接舉牌「本班列車未開放對號座走道站立」。貼文曝光後，不少乘客表示：、「這次連假就真的很有感覺，取消直達車對號座不給自由座站，加上加開全車自由座，人潮真的有差，好的新政策。」交通部次長陳彥伯表示，，原則是11列次車廂，大約可提供1200人次至1600人次搭乘。另外，高鐵昨天也將發出首班跨日列車，陳彥伯表示，為鼓勵離峰搭乘，高鐵在昨天晚間10時20分開出一班自南港到左營的列車，抵達左營時間為今天凌晨0時15分，鼓勵有需求的民眾未來也能透過離峰方式搭乘。