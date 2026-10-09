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美國職棒大聯盟（MLB）未來賽制可能迎來重大改變。大聯盟官方目前正與球員工會（MLBPA）針對新勞資協議進行談判，最新提案內容包括自2029年起將例行賽從現行162場縮減至154場，並將分區系列賽從目前5戰3勝制，擴大為7戰4勝制。此外，大聯盟也希望建立新的季後賽制度，讓外卡系列賽與分區系列賽中種子排名較高的球隊能選擇對手。根據大聯盟最新提案，例行賽將從162場減少為154場，等於每隊少打8場比賽。不過，聯盟並未提議因例行賽場次減少而調降球員年度薪資，球員基本薪資仍會維持原有架構；但獎金及部分「類似條款」將依比例調整。大聯盟發言人卡普林（Glen Caplin）表示，恢復154場例行賽，能讓聯盟安排每週一天固定休兵日，有助於球員健康，也能創造新的全國轉播時段，讓球迷更集中觀看具話題性的球隊與明星球員。除了例行賽場次調整，大聯盟也希望改造季後賽。提案內容包括將分區系列賽從5戰3勝制改為7戰4勝制，讓系列賽長度增加，也提高強隊在短期賽中展現深度的機會。另一項更具話題性的改革，是讓種子排名較高的球隊，在外卡系列賽與分區系列賽階段擁有「選擇對手」的權利。卡普林指出，這樣的制度能創造更引人入勝的劇本，加深既有宿敵關係，也可能催生新的競爭對決。大聯盟方面強調，縮短例行賽不只是為了減少賽程壓力，也希望讓10月季後賽更有可看性。聯盟認為，若例行賽稍微縮短，季後賽安排將能減少平日下午比賽，並讓更多黃金時段留給高強度系列賽。此外，分區系列賽改為7戰制後，球迷也更有機會看到頂尖先發投手多次登板，避免強隊因短系列賽偶然性過高而過早出局。這對聯盟行銷明星球員與提高季後賽收視率，都具備明顯誘因。不過，球員工會對聯盟提案仍抱持強烈疑慮。球員工會在聲明中表示，球員會針對相關提案表達意見，並在談判桌上做出回應，但也批評聯盟再次明確表示，所有提案都以球員同意設立薪資上限為前提。球員工會認為，薪資上限制度將嚴重侵害球員權利與薪酬，也指出聯盟還提出其他不利於球員的方案。換言之，154場賽季、季後賽改制與高種子選對手雖然具話題性，但真正談判核心仍可能回到勞資雙方最敏感的薪資制度。若新制最終通過，MLB最快將在2029年迎來近年最大幅度賽程改革。只是從目前球員工會態度來看，聯盟想推動154場賽季與季後賽擴張，恐怕還得先跨過薪資上限這道最難談的門檻。