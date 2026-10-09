（更新09：09，半場賽況）

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費城76人與布魯克林籃網的季前熱身賽戰況激烈，76人在第二節一度看似要拉開比分，但籃網隨即展開猛烈反撲。半場打完，76人僅以58：56微幅領先籃網2分。恩比德（Joel Embiid）這一場比賽表現得荒腔走板，兩節打完個人僅有6分進帳，還發生多達7次失誤。迎來76人首秀的詹姆斯（LeBron James）在第二節剩下5分27秒時，終於靠著切入製造身體對抗，投進披上76人戰袍後的第一顆運動戰進球。他半場僅出手1次命中，但靠著8罰全中拿下10分，並穿針引線送出5次助攻，證明自己邁入生涯第24個賽季依舊具備聯盟前20大球星的身手。主控馬克西（Tyrese Maxey）則展現強大主宰力，半場8投5中攻下全隊最高的14分。然而，當家中鋒恩比德（Joel Embiid）狀況不佳，雖然拿下6分，但半場竟發生多達7次的失誤，期間甚至還吞下一次技術犯規。此外，新援布朗（Jaylen Brown）出賽17分鐘僅出手4次拿8分，顯然還需要時間尋找在76人進攻體系中的定位；小將艾奇昆（VJ Edgecombe）則展現如勁量電池般的拚勁，挹注7分與5個籃板。根據首節數據，詹姆斯上陣9分鐘，在進攻端並未強求個人單打，單節沒有任何運動戰出手紀錄，僅靠著罰球4罰4中拿下4分，但他串聯起全隊攻勢，單節送出多達5次助攻並抓下2個籃板。恩比德同樣出賽9分鐘，3投1中拿下2分及3次助攻；主導得分火力的則是馬克西，他首節5投4中，包含2記三分球，高效砍下全隊最高的10分。籃網方面，由前鋒藍道（Julius Randle）領銜出擊，他首節出戰8分鐘，5投1中、罰球3罰全中拿下5分。總計第一節76人團隊投籃命中率高達60%，而籃網則靠著較多的出手機會與82%的罰球命中率緊咬比分。76人主帥納斯（Nick Nurse）賽前即表示，本場比賽計畫讓大部分主力球員登板，期望透過實戰加速全新陣容的磨合與化學反應，為即將開打的新賽季做足準備。