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▲道奇近年擁有深厚先發輪值與打線深度，若分區系列賽改7戰制，短期爆冷風險可能下降。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）正在與球員工會（MLBPA）談判新勞資協議，其中一項重要提案，是將分區系列賽從現行5戰3勝制，改回原先的7戰4勝制。表面上這只是季後賽場次增加，但真正影響可能更深，系列賽變長後，短期爆冷難度提高，陣容深度更好的球隊將更有利，道奇、洋基這類豪門強隊，可能成為最大受益者之一。現行分區系列賽採5戰3勝制，從1995年成為固定季後賽制度以來，一直是大聯盟季後賽最容易出現變數的階段。5戰制的特色很明顯：樣本短、容錯率低，只要前兩戰失手，戰績再好的球隊都可能瞬間站上淘汰邊緣。這對外卡球隊特別有利。短系列賽中，只要兩名先發投手狀態火燙，或牛棚在3到4場比賽內維持高壓制力，就有機會扳倒例行賽戰績更好的分區冠軍。反過來說，戰力深度較厚的強隊，未必有足夠時間把整體優勢打出來。這也是近年不少高種子球隊在分區系列賽翻車時，外界常討論的問題：162場例行賽累積出的戰力差距，到了5戰制裡，可能被一兩場低潮快速抹平。若分區系列賽改為7戰4勝制，比賽邏輯會明顯不同。7戰制不只多了最多2場比賽，也讓球隊更難只靠短期爆發晉級。先發輪值深度、牛棚耐用度、打線對不同投手型態的調整能力，都會被放大檢驗。以投手調度來看，5戰制常常可以靠前兩號先發與少數勝利組牛棚硬撐；但7戰制拉長後，第3、4號先發的重要性提高，牛棚也更難每場都高強度連續壓上。對陣容厚度不足的球隊來說，系列賽越長，弱點越容易被看見。打線也是同樣道理。短系列賽中，強打者可能剛好陷入3、4場低潮就被淘汰；但7戰制給球員更多調整空間，也讓教練團有時間針對配球、守備站位與打線安排做出修正。這對擁有明星球員與完整板凳深度的球隊，通常更有利。如果從球隊型態來看，道奇、洋基這類豪門最可能受益。原因不是聯盟制度偏袒豪門，而是較長系列賽本來就更能反映整體戰力。道奇近年投入大量資源打造先發輪值、牛棚與打線深度，即使某一場比賽輸在投手狀態或打線熄火，7戰制仍有更多修正空間。洋基也是類似邏輯，豪門球隊通常有更高薪資陣容、更完整的替補選項與更多明星球員，系列賽拖長後，這些累積優勢更容易浮現。相對來說，外卡黑馬若想爆冷，難度可能提高。原本5戰制只需要搶下3勝，若遇到對手失誤、牛棚崩盤或打線低潮，就可能快速晉級；但7戰制要拿4勝，必須在更長時間內持續壓制強隊，對投手深度與板凳厚度都是更大考驗。根據《美聯社》報導，大聯盟提案中不只想把分區系列賽改為7戰制，還希望在季後賽增加9天休兵日，讓分區系列賽每組最多可打11天。聯盟認為這能讓球迷在最大舞台看到更多頂尖先發投手登板，也能減少平日下午比賽，提高季後賽整體可看性。從商業角度來看，這很合理。分區系列賽若延長，代表季後賽可售出的高張力比賽增加，轉播單位也能安排更多黃金時段。對球迷來說，7戰制也更容易累積情緒與劇情，像聯盟冠軍賽與世界大賽一樣，系列賽越到後段越有話題。