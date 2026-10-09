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紐約洋基隊在美國聯盟分區系列賽（ALDS）中，遭到同區死敵坦帕灣光芒隊以直落三橫掃出局，不僅賽季黯然畫下句點，球隊的「世界大賽冠軍荒」也推進至平隊史最長的連續17年。面對洋基再次於季後賽早早出局的窘境，兩位隊史傳奇名將——「洋基隊長」基特（Derek Jeter）與「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在賽後轉播節目中，毫不留情地將矛頭指向球隊高層與球隊文化的流失，昔日紅襪宿敵歐提茲（David Ortiz）也認為這支球隊的贏球文化消失了。在洋基隊確認遭到淘汰後，A-Rod在FS1的賽後節目中直言不諱：「光芒隊就像打鼓一樣痛扁了洋基，不論是例行賽還是十月的季後賽都被橫掃，洋基必須有所改變了。我說的不是換掉球員，而是建軍哲學必須改變。」A-Rod強調，洋基過去靠著一套哲學贏下27座總冠軍，雖然他不認為有人應該因此被開除，但他點名總經理凱許曼（Brian Cashman）必須審視身邊的團隊。「凱許曼必須讓真正懂棒球、了解棒球，且能同時重視攻守兩端的人圍繞在他身邊，」A-Rod不滿地表示，「當球季面臨生死存亡之際，在賈吉（Aaron Judge）缺陣的情況下，九個守備位置裡，竟然有五個位置（一壘、二壘、三壘、中外野和右外野）不知道要排誰上場，這簡直令人無法想像。」A-Rod更直言：「如果什麼都不改變，洋基將繼續面臨相同的結果。我們已經看了這齣同樣的電影十多年了。他們或許會拿賈吉受傷缺陣當藉口，但在第二戰第一局的那些荒唐失誤，跟賈吉一點關係都沒有。洋基的時間不多了。」生涯曾為洋基奪下5座世界大賽冠軍的基特，則點出球隊在細節處理上的嚴重瑕疵。他指出洋基在季後賽犯了太多不該犯的錯，尤其是第二戰首局就發生三次失誤。「在例行賽162場中，你也許可以掩飾表現不佳的時期，但在季後賽面對光芒這種球隊，你絕對不能犯錯，因為他們一定會讓你付出代價。你或許可以對紅襪犯錯還能贏球，但對光芒絕對不行。」基特回憶起他所參與的洋基王朝：「我們是一支專注於所有小細節的球隊。我們能用全壘打擊敗對手，也能用2：1贏球。當你打擊不振時，總有其他贏球的方法。最重要的是，我們不會『打敗自己』，但在這次系列賽中，洋基很多時候是自己打敗了自己。」同場參與節目的紅襪傳奇名將「老爹」歐提茲也對洋基的現況提出看法。他認為洋基最大的問題在於「球隊文化」的流失。「我雖然沒為洋基效力過，但我與他們交手無數次。我看到現在的洋基失去了一樣東西，那就是球隊文化，」歐提茲說，「他們必須開始注意那些小細節，休息室裡需要有一個能把這些事情處理好的球員。現在的棒球雖然改變很多，但文化始終是文化，而洋基現在的球隊文化，已經與過去相去甚遠了。」