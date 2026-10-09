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紐約洋基在美聯分區系列賽面對坦帕灣光芒毫無招架之力，系列賽3連敗遭橫掃淘汰，黯然結束本季。更讓球迷失望的是，當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）因右小腿傷勢，整個季後賽5戰都未能登場，只能坐在板凳上看著球隊出局。年已34歲的賈吉賽後也向球團高層喊話，強調洋基不能只是每年組出「有競爭力」的球隊，而是必須全力追逐總冠軍。賈吉今年受到右小腿傷勢影響，雖然本人一再表達希望上場幫助球隊，但洋基最終仍未將他放進外卡系列賽與分區系列賽名單。洋基在沒有賈吉的情況下，進攻端缺少最具威脅的核心火力，面對光芒投手群始終難以突破，最終遭到橫掃。這也是賈吉大聯盟生涯第11個賽季，仍然無緣拿下世界大賽冠軍。對一名長年扛起洋基門面的超級球星來說，這樣的結果顯然無法接受。談到球隊接下來該怎麼做，賈吉語氣相當直接。他表示，洋基應該全力以赴，找出球隊真正需要的人選，不論是特定球員或相關人員，都必須做出必要調整。賈吉說：「這就是我當初選擇回到這裡、為洋基效力的原因。我希望每一年都能為總冠軍奮戰。每年休季我都會做好準備，我也期待球團能做到同樣的事。」被問到是否認為洋基已經全力以赴時，賈吉先是猶豫，隨後表示這很難說。他坦言，自己當然希望球隊每年都能交易來所有人、簽下所有人，但也知道這並不切實際。只是他也強調，洋基的標準不能只是「有競爭力」。賈吉指出：「球團每年都會給我們一支有競爭力的球隊，但在紐約，光是這樣不夠。我們是洋基隊，必須積極追逐總冠軍，每年都要拚到底，所以我很期待他們接下來會怎麼做。」雖然對球隊休季補強提出期待，賈吉並未將矛頭指向總教練布恩（Aaron Boone）。相反地，他明確表態支持布恩明年繼續執掌兵符。賈吉表示，布恩能讓球員處在正確位置，給大家在場上取得成功的機會。尤其今年自己傷病纏身，缺席大量比賽，布恩仍能妥善管理球隊，讓洋基維持在爭冠位置，這點值得肯定。賈吉也強調，全隊沒有任何人對今年結果感到滿意。洋基作為大聯盟最具代表性的豪門之一，季後賽遭橫掃出局本就難以交代，更何況球隊核心球星已經34歲，爭冠窗口不可能無限延長。