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▲道奇王牌史庫柏（Tarik Skubal）預計在國聯冠軍賽G1掛帥先發。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇今年力拚3連霸，國聯分區系列賽以3勝1敗淘汰亞特蘭大勇士，連續2年在國聯冠軍賽碰上密爾瓦基釀酒人。道奇能順利晉級，最大關鍵正是4大先發投手輪值展現驚人宰制力，如今進入7戰4勝制的國聯冠軍賽，道奇可能先發順序也逐漸浮上檯面，日籍王牌山本由伸有望在G2先發登板。道奇在分區系列賽4戰分別派出史庫柏（Tarik Skubal）、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，4人合計投21.1局，僅失4分責失分，防禦率只有1.69。這項數據在今年季後賽各隊先發輪值中排名第2，僅次於坦帕灣光芒先發群3場合計16.1局、責失3分、防禦率1.65。對一支志在3連霸的球隊來說，道奇最大的優勢不只是打線深度，而是季後賽輪值幾乎每一場都能推出王牌等級投手。道奇以國聯第2種子身分在分區系列賽前獲得輪空，加上只花4場就淘汰勇士，因此投手群有足夠時間重新調整。根據大聯盟官網道奇記者Sonja Chen預測，國聯冠軍賽對釀酒人，道奇可能依序推出史庫柏、山本由伸、史奈爾與葛拉斯諾。這代表山本由伸有望在國聯冠軍賽G2先發，而不是延後到第3戰。這項安排背後有明確考量，因為若山本在G2登板，他就能維持來到大聯盟後最熟悉的「中5日」節奏；若系列賽打到G6，他也能在正常休息天數後再次先發。山本由伸在分區系列賽被安排到G3先發，當時曾引發外界討論，因為他具備王牌實力，卻不是前2戰登板。不過從國聯冠軍賽輪值角度來看，道奇很可能早已把後續賽程納入規畫。山本在G3繳出7局10次三振、僅失1分的壓制內容，證明道奇安排並非保守，而是為了讓4大先發在整個季後賽維持最理想節奏。進入7戰4勝制後，投手休息天數與第二次登板安排更加重要，山本若能在G2登板，對道奇來說是最順的配置。山本加盟道奇後，從未在休息少於5天的情況下先發，道奇也一直謹慎管理他的登板節奏。不過山本過去已證明自己能在季後賽扮演不同角色。去年世界大賽G7，他曾在「中0日」情況下登板後援，最終幫助道奇奪冠，也拿下世界大賽MVP。山本曾表示，如果球隊有需要，他願意在今年季後賽縮短休息天數出賽，甚至不排除再次擔任後援。雖然道奇目前擁有完整4大先發，未必需要他提前出動，但這也顯示球隊在7戰制系列賽中，仍有更多調度彈性。