我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟今天在季後挑戰賽G1推出勝騎士先發，對決統一獅洋投布雷克。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒季後挑戰賽今（9）日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟對上統一獅。兄弟靠著下半季封王取得季後挑戰賽資格，並依規定率先取得1勝優勢，今晚將在洲際主場迎戰統一。生涯累積144轟的前兄弟名將「周董」周思齊，也在賽前透過社群替小老弟們加油，喊出「黃衫精神，一直都在」。兄弟上半季表現不佳，戰績一度墊底，但下半季成功反彈，最終完成「奪還」封王，闖進季後挑戰賽。周思齊昨天在社群發文表示，過去自己曾穿著黃衫與大家一起拚，如今則換他在場邊替小兄弟加油。周思齊寫道：「季後挑戰賽，一路走到這裡不容易，接下來的每一場、每一局、每一球，都好好把握。相信自己，也相信身邊的隊友，把平常準備好的，在場上全部拿出來。繼續拚、繼續往前走！黃衫精神，一直都在。」這段喊話不只點出兄弟本季從低谷反彈的過程，也讓今晚的獅象大戰多了傳承意味。對兄弟球員來說，周思齊退役後仍持續關注球隊，也象徵黃衫文化仍在延續。今年季後挑戰賽由中信兄弟與統一獅交手，兄弟因下半季封王，系列賽開打前先取得1勝優勢。今晚首戰，兄弟推出勝騎士先發，統一則由布雷克掛帥，兩名洋投正面對決，將直接影響系列賽走向。對兄弟而言，若能在G1搶勝，將迅速把晉級壓力推向統一；對統一來說，雖然開局已處於0勝1敗劣勢，但只要能在洲際先搶下首戰，仍有機會扭轉系列賽氣勢。兄弟在季後挑戰賽歷史上表現相當強勢。隊史過去3度參加季後挑戰賽，分別是2008年、2017年與2022年，3次都成功晉級台灣大賽，累積戰績8勝2敗，勝率高達8成。主場優勢更是兄弟一大武器。中職季後挑戰賽史上，兄弟主場5戰全勝，其中在洲際球場4戰全勝；反觀統一獅過去在洲際出戰季後挑戰賽則是2戰全敗。從歷史數據來看，兄弟今晚坐鎮洲際，確實握有明顯心理與主場優勢。