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▲「2026青草湖秋焰祭」今（9）日在青草湖正式登場，今年跨界攜手國際知名超人氣動畫《蠟筆小新》巨型氣偶，並將有6場煙火秀。（圖／新竹市政府提供）

▲「2026青草湖秋焰祭」今（9）日在青草湖正式登場，新竹市府公布多個《蠟筆小新》打卡點。（圖／取自跟風玩新竹臉書）

▲「2026青草湖秋焰祭」今（9）日在青草湖正式登場，新竹市府公布多個《蠟筆小新》打卡點。（圖／取自跟風玩新竹臉書）

▲「2026青草湖秋焰祭」交通指南與接駁資訊（圖／新竹市交通處提供）

▲「2026青草湖秋焰祭」交通管制（圖／新竹市交通處提供）

新竹市府宣布，年度觀光盛事「2026青草湖秋焰祭」將於今（9）日在青草湖正式登場，活動一路至10月26日。今年活動跨界攜手國際知名超人氣作品，打造全台首見、斜躺於湖面上的《蠟筆小新》巨型氣偶，並規劃6場璀璨湖畔煙火秀，搭配燈光展演、主題市集及精彩舞台表演。新竹市府提到，「2026青草湖秋焰祭」攜手《蠟筆小新》，把童趣元素融入湖光山色，一共設置多達9大拍照打卡點！最大亮點是全台首見、斜躺於湖面上的巨型《蠟筆小新》氣偶。尤其活動期間將推出6場湖畔煙火秀，每場長達300秒。：新竹市青草湖：2026年10月9日至10月26日日期：10月11日、10月17日、10月18日、10月24日、10月25日、10月26日時間：施放日期的19時20分施放施放總時：每場長達300秒10月9日至10月26日每日17時起，每隔半小時安排一場湖畔燈光秀免費接駁車往返明湖公園旁與新竹火車站後站，還有新竹市消防教育訓練基地旁中華大學南側門停車場、五福路二段去程：13:30首班、19:00末班回程：15:00首班、21:30末班青草湖會場管制，因此另規劃三處可停車，停妥後搭乘接駁來回：一、新竹火車站後站周邊：後站停車場、晶品城停車場、稅務大樓停車場、明志書院停車場、府後地下停車場、錦華第一停車場二、中華大學南側門停車場三、五福路二段路邊停車區：10月9日－10月11日、10月17日－10月18日、10月24日－10月26日（共8天）：每日 13:30 至 23:00：雙向禁止汽車進入（機車除外）：雙向封閉（僅供接駁車通行）：實施交通管制（青峰路至100弄）：部分路段實施管制