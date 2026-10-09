新竹市府宣布，年度觀光盛事「2026青草湖秋焰祭」將於今（9）日在青草湖正式登場，活動一路至10月26日。今年活動跨界攜手國際知名超人氣作品，打造全台首見、斜躺於湖面上的《蠟筆小新》巨型氣偶，並規劃6場璀璨湖畔煙火秀，搭配燈光展演、主題市集及精彩舞台表演。
新竹市府提到，「2026青草湖秋焰祭」攜手《蠟筆小新》，把童趣元素融入湖光山色，一共設置多達9大拍照打卡點！最大亮點是全台首見、斜躺於湖面上的巨型《蠟筆小新》氣偶。尤其活動期間將推出6場湖畔煙火秀，每場長達300秒。
🟡「2026青草湖秋焰祭」主要資訊：
地點：新竹市青草湖
時間：2026年10月9日至10月26日
📍煙火秀相關資訊：
日期：10月11日、10月17日、10月18日、10月24日、10月25日、10月26日
時間：施放日期的19時20分施放
施放總時：每場長達300秒
📍燈光秀：
10月9日至10月26日每日17時起，每隔半小時安排一場湖畔燈光秀
🟡「2026青草湖秋焰祭」交通指南：
📍搭接駁車：
免費接駁車往返明湖公園旁與新竹火車站後站，還有新竹市消防教育訓練基地旁中華大學南側門停車場、五福路二段
去程：13:30首班、19:00末班
回程：15:00首班、21:30末班
📍自行開車（汽車停車資訊）：
青草湖會場管制，因此另規劃三處可停車，停妥後搭乘接駁來回：
一、新竹火車站後站周邊：
後站停車場、晶品城停車場、稅務大樓停車場、明志書院停車場、府後地下停車場、錦華第一停車場
二、中華大學南側門停車場
三、五福路二段路邊停車區
🟡「2026青草湖秋焰祭」交通管制：
管制日期：10月9日－10月11日、10月17日－10月18日、10月24日－10月26日（共8天）
管制時段：每日 13:30 至 23:00
管制路段：
明湖路775巷：雙向禁止汽車進入（機車除外）
明湖路1075巷：雙向封閉（僅供接駁車通行）
青峰路全線：實施交通管制（青峰路至100弄）
高峰路386巷：部分路段實施管制
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🟡「2026青草湖秋焰祭」主要資訊：
地點：新竹市青草湖
時間：2026年10月9日至10月26日
日期：10月11日、10月17日、10月18日、10月24日、10月25日、10月26日
時間：施放日期的19時20分施放
施放總時：每場長達300秒
📍燈光秀：
10月9日至10月26日每日17時起，每隔半小時安排一場湖畔燈光秀
🟡「2026青草湖秋焰祭」交通指南：
📍搭接駁車：
免費接駁車往返明湖公園旁與新竹火車站後站，還有新竹市消防教育訓練基地旁中華大學南側門停車場、五福路二段
去程：13:30首班、19:00末班
回程：15:00首班、21:30末班
📍自行開車（汽車停車資訊）：
青草湖會場管制，因此另規劃三處可停車，停妥後搭乘接駁來回：
一、新竹火車站後站周邊：
後站停車場、晶品城停車場、稅務大樓停車場、明志書院停車場、府後地下停車場、錦華第一停車場
二、中華大學南側門停車場
三、五福路二段路邊停車區
管制日期：10月9日－10月11日、10月17日－10月18日、10月24日－10月26日（共8天）
管制時段：每日 13:30 至 23:00
管制路段：
明湖路775巷：雙向禁止汽車進入（機車除外）
明湖路1075巷：雙向封閉（僅供接駁車通行）
青峰路全線：實施交通管制（青峰路至100弄）
高峰路386巷：部分路段實施管制