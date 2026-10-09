新竹市府宣布，年度觀光盛事「2026青草湖秋焰祭」將於今（9）日在青草湖正式登場，活動一路至10月26日。今年活動跨界攜手國際知名超人氣作品，打造全台首見、斜躺於湖面上的《蠟筆小新》巨型氣偶，並規劃6場璀璨湖畔煙火秀，搭配燈光展演、主題市集及精彩舞台表演。

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新竹市府提到，「2026青草湖秋焰祭」攜手《蠟筆小新》，把童趣元素融入湖光山色，一共設置多達9大拍照打卡點！最大亮點是全台首見、斜躺於湖面上的巨型《蠟筆小新》氣偶。尤其活動期間將推出6場湖畔煙火秀，每場長達300秒。

🟡2026青草湖秋焰祭」主要資訊：

地點：新竹市青草湖

時間：2026年10月9日至10月26日

▲「2026青草湖秋焰祭」今（9）日在青草湖正式登場，今年跨界攜手國際知名超人氣動畫《蠟筆小新》巨型氣偶，並將有6場煙火秀。（圖／新竹市政府提供）
▲「2026青草湖秋焰祭」今（9）日在青草湖正式登場，今年跨界攜手國際知名超人氣動畫《蠟筆小新》巨型氣偶，並將有6場煙火秀。（圖／新竹市政府提供）
▲「2026青草湖秋焰祭」今（9）日在青草湖正式登場，新竹市府公布多個《蠟筆小新》打卡點。（圖／取自跟風玩新竹臉書）
▲「2026青草湖秋焰祭」今（9）日在青草湖正式登場，新竹市府公布多個《蠟筆小新》打卡點。（圖／取自跟風玩新竹臉書）
▲「2026青草湖秋焰祭」今（9）日在青草湖正式登場，新竹市府公布多個《蠟筆小新》打卡點。（圖／取自跟風玩新竹臉書）
▲「2026青草湖秋焰祭」今（9）日在青草湖正式登場，新竹市府公布多個《蠟筆小新》打卡點。（圖／取自跟風玩新竹臉書）
📍煙火秀相關資訊：
日期：10月11日、10月17日、10月18日、10月24日、10月25日、10月26日
時間：施放日期的19時20分施放
施放總時：每場長達300秒

📍燈光秀：
10月9日至10月26日每日17時起，每隔半小時安排一場湖畔燈光秀


🟡2026青草湖秋焰祭」交通指南：

📍搭接駁車：

免費接駁車往返明湖公園旁與新竹火車站後站，還有新竹市消防教育訓練基地旁中華大學南側門停車場、五福路二段

去程：13:30首班、19:00末班

回程：15:00首班、21:30末班

📍自行開車（汽車停車資訊）：

青草湖會場管制，因此另規劃三處可停車，停妥後搭乘接駁來回：

一、新竹火車站後站周邊：
後站停車場、晶品城停車場、稅務大樓停車場、明志書院停車場、府後地下停車場、錦華第一停車場

二、中華大學南側門停車場

三、五福路二段路邊停車區

▲「2026青草湖秋焰祭」交通指南與接駁資訊（圖／新竹市交通處提供）
▲「2026青草湖秋焰祭」交通指南與接駁資訊（圖／新竹市交通處提供）
🟡2026青草湖秋焰祭」交通管制：

管制日期：10月9日－10月11日、10月17日－10月18日、10月24日－10月26日（共8天）

管制時段：每日 13:30 至 23:00

管制路段
明湖路775：雙向禁止汽車進入（機車除外）
明湖路1075：雙向封閉（僅供接駁車通行）
青峰路全線：實施交通管制（青峰路至100弄）
高峰路386：部分路段實施管制

▲「2026青草湖秋焰祭」交通管制（圖／新竹市交通處提供）
▲「2026青草湖秋焰祭」交通管制（圖／新竹市交通處提供）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。