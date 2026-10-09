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地方大選倒數50天，TVBS民調中心昨公布台北市長選舉民調，現任市長蔣萬安支持度為49%，民進黨市長參選人沈伯洋支持度為41%，另有11%尚未決定支持對象，沈伯洋民調相較5月份大幅拉升20%，引發關注。蔣萬安今（9）日回應，5月份沈伯洋剛被提名，還沒進入選戰氛圍，當時調查市民會認為，相信會差距28%；但進入選戰最後激烈階段，各陣營歸隊是必然，民調接近他就面對，他更說去年大罷免感受到社會非常對立，沒感受到台灣甚至台北選民會變得這麼不理性，也說今年選舉很像2020年跟吳怡農的選舉。蔣萬安今接受資深媒體人唐湘龍《觀點│龍行天下》專訪，針對T台民調大幅拉升，唐湘龍坦言可靠性極高，蔣萬安回應，5個月前做為現任者，對手剛被提名或還沒提名，當時還沒進入選戰氛圍，所以相信當時會差距28%，因為那時候氛圍還沒這麼激烈，問到現任市長各項施政滿意度，一定有很多中間選民、淺綠，對市政政績給予肯定。蔣萬安續道，對昨天公布的民調，因為選戰剩50天，選戰很激烈，所以各陣營就歸隊，每次選舉都有起伏，最後白熱化，一定有心理準備，但同樣的，去年大罷免，他協助五個立委反罷免，那時感受很強的氛圍，整個社會非常對立，不管是掃街或是在戰車上催票反對罷免，民眾非常兩極，有的民眾會遠遠衝過來叫囂「中共同路人」，也有支持人跑來說「為你們祈禱要加油」，當時社會氛圍是完全被撕裂。蔣萬安稱，他10年前選立委，沒感受過台灣甚至台北選民變得這麼不理性，也有想到隔一年拚連任，相信也許會延續這樣的社會仇視跟對立，所以不知道會不會變成選舉常態，但身為候選人必須要面對，進入選舉最激烈階段，選民各自歸隊是必然。蔣萬安直言，他感受這次拚連任很像上次立委跟吳怡農選舉，那時候他走遍選區和基層，在立法院也非常認真問政，但後來選前4個月，民進黨提名吳怡農，也是造勢把整個吵的非常熱，那時候看板、甚至出現「農婦」，他有非常親身的感受，從一開始大家覺得選情穩定，但對方各項造勢、很會宣傳行銷，他親身經歷過，但因為他是現任市長，還是必須要推動市政，不過選戰剩50天，就是短兵相接，因此民調拉近就面對。