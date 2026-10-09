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▲台北花園大酒店的吃到飽餐廳「饗聚廚房」匯聚多國美饌，供應中式、西式、日式或東南亞料理。（圖／台北花園大酒店官網）

▲台北萬豪酒店歡慶雙十國慶，一樓Semi-Buffet「Garden Kitchen 」，即日起至 10 月 31 日推出「雙十國慶‧壽星加冕」優惠。（圖／台北萬豪提供）

▲「森森燒肉」再度推出感謝祭新活動。（圖／森森燒肉提供）

歡慶雙十國慶，各家餐廳、連鎖餐飲品牌推出各式優惠。像是飯店buffet就有5位成人同行可享現金折抵1010元，或是壽星主餐1480元可升級至價值1880元的「炙烤美國頂級肋眼心」。連鎖燒肉店也推姓名對中「雙、十、國、慶」任一字，免費送上澳洲和牛板腱牛排。《NOWNEWS今日新聞》整理連假三天中，全台餐廳包含飯店、連鎖餐飲推出之優惠，一文掌握。⏹︎台北花園大酒店宣布，旗下buffet「饗聚廚房」自2026年10月10日至12月13日推出「艋舺百味美食節」，以艋舺多元交融的飲食文化為靈感，匯集經典街頭小吃、台式懷舊料理及異國創意美饌，透過主廚巧思重新演繹老城滋味，打造新舊共饗的美食饗宴。活動期間平日午餐、晚餐及假日下午茶成人每位899元+10%，假日午餐及晚餐成人每位1099元+10%。除可無限享用豐盛百匯餐檯外，每位賓客再享桌邊手搖鈴限定料理「青草巷提拉米蘇」一份。「饗聚廚房」還於10月31日前祭出優惠活動，5位成人同行用餐，當筆消費即享現金折抵1010。⏹︎以直火料理搭配乾式、濕式熟成工藝為特色，套餐每位1280元起、另加10%服務費。活動期間點用單人以上套餐，每位可用10元加購原價290元的精選葡萄酒，每人限購1次。⏹︎推出10元加購點心優惠，活動期間點用套餐或主食，可用10元加購原價99元的精選點心盤，3款點心任選，每人限購1次。台北遠東香格里拉線上旅展即日起開賣至11月9日午夜12點，祭出住宿21折起、星級餐飲59折起，餐券可以即買即用。台北遠東香格里拉超人氣「遠東Café」推出多款優惠券，像是假日自助下午茶10客組，直降7折、換算每人只要1065元。台北萬豪酒店一樓Semi-Buffet「Garden Kitchen 」，即日起至 10 月 31 日推出「雙十國慶‧壽星加冕」優惠，凡十月壽星點用任一主餐，即可享原主餐免費升級為「炙烤美國頂級肋眼心」，享用價值 1880 元+10%的頂級牛排，並暢享五大主題自助美饌，平假日、國定連假皆適用。Garden Kitchen以半開放式廚房及「精緻主餐＋自助美饌」的Semi-Buffet形式受到饕客喜愛，賓客可自選精緻主餐，如到港鮮魚、地中海香料烤春雞等。以點用1480元+10%主餐為例，十月壽星即可升級至價值1880元+10%的主餐「炙烤美國頂級肋眼心」，同時還能暢享繽紛五大主題自助美饌。主餐「炙烤美國頂級肋眼心」嚴選美國 Prime 等級頂級肋眼心，以低溫慢烤、高溫鎖汁二段式工法，造就牛排外酥內嫩迷人口感，搭配牛大骨與紅酒慢燉而成的濃郁肉汁醬，香氣層次更豐富。自助美饌包含滿載當季澎湃海味的「極鮮海物Bar」。現點現做「熱享美饌區」供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚、德式豬腳等經典佳餚，更有「國宴主廚」精心設計的多道中式料理。「繽紛鮮蔬沙拉區」嚴選以LED燈無農藥栽培的新鮮蔬菜。甜點控最愛的「夢幻甜點檯」無限量供應台北萬豪點心房每日手作精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋。提醒活動期間壽星本人需到場用餐並出示有效身分證件正本，生日日期以國曆日期計算。遠雄悅來大飯店推出「悅來歡慶雙十‧十十精彩‧樂饗太平洋」餐飲活動。國慶當日壽星在10月期間攜伴1人以上同行，可享自助晚餐或自助下午茶5折優惠，壽星本人免收10%服務費。另外，10月壽星也有專屬優惠，自助晚餐每人1010元免收10%服務費；自助下午茶則推出雙人1010元優惠，同樣免收10%服務費。台中人氣燒肉品牌「屋馬燒肉」標榜極致貼心服務與高水準肉品，有貼心桌邊服務、神級免費雞湯無限供應等賣點。此次針對光輝十月，屋馬燒肉 推出雙重國慶優惠，首先是10月9日至10月11日，只要本人姓名含「雙、十、國、慶」任一字，訂位時主動告知參加活動，到店出示有效身分證件，即可免費獲得澳洲和牛板腱牛排（價值580元）或翼板豬排1份。另外也推出10月31日前，原價1980元的日本A5肋眼，限時特價1010元，約是51折優惠。王品集團旗下鐵板燒品牌夏慕尼推出「尋找全台哈尼」活動，提醒每日贈品數量有限，送完為止。全台連鎖燒肉品牌「森森燒肉」宣布，即日起推出「感謝祭第五彈」活動，憑任何餐廳發票到店就可免費送千元A5和牛蕾絲厚燒，加碼幸運骰子樂活動，將有機會獲得「整單免費」的超狂優惠。「森森燒肉」強調，此次「感謝祭第五彈」活動規則要提前訂位並主動告知參與活動，憑任一張不限時間、紙本或載具皆可「餐廳類型」的發票，即可免費兌換一份單點品項，森森燒肉解釋，從百元單品到價值 1168元的「A5和牛蕾絲厚燒」皆可免費兌換。另外，內用點選指定套餐，更能直接現場玩「333幸運骰」試手氣，最大獎「當次用餐全單免費」與「一年份森鑽卡」資格。其中全新專屬「森鑽卡」亦可以1500元購買會籍，「馬上」享有平日一份套餐68折、假日一份套餐88折優惠，森鑽卡天天皆可使用(每日上限2次，採較高價者折扣，服務費不打折，活動詳情以門店公告為準)