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台北市長蔣萬安昨一反過去主張，宣布將規劃遷移松山機場，原址與周邊約300公頃用地將打造成台北AI園區，興建住宅及公園，以因應輝達落腳北投士林科技園區及AI浪潮。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（9）日受訪時表示，現在反對的理由多與軍用、國安、離島需求以及病患後送有關，現在選前突然提出，其配套為何，「我個人是覺得是有點過度的倉促」。針對遷移松山機場議題，沈伯洋上午赴木新市場掃街、會前受訪時表示，這是值得討論，也需要完整規劃，要做AI的地點很多，不一定要在那個位置，「這個理由感覺並不是那麼堅強」，像他們主張北市科，才是現在重要的AI廊帶；再來，過往提出時，反對理由大部分都是跟軍用、國安、離島需求以及病患後送有關，過了這麼多年，這些條件沒有改變，不是不能討論，配套該怎麼做？選前突然提出，也不知道配套方案是什麼，「我個人是覺得是有點過度的倉促」。對於相關政策，國民黨澎湖縣長參選人陳振中表態，無論由誰提出，他都主張保留松山機場，「堅決反對遷移」，以及國民黨新北市長參選人李四川日前曾喊出「中和光復線要延伸至松山機場」一事，沈伯洋回應，政策提出需要多方討論，除了地方居民意見外，也與國防部、交通部有關，要跟中央協調，更要徵詢離島、病人意見，可能沒有事先協調，才出現反對聲音；他強調，政策討論不是壞事，但要提出好的配套措施與規劃。至於內心想法是否支持遷建，沈伯洋指出，松山機場也成國際線，但國際線比較好解決，若軍用、國防、病人後送等問題，能被解決，就值得考慮，但顯然沒有經過討論，就拋出來的事。