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▲蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務，完成訂單可領免費美式。（圖／記者李政龍攝）

▲7-11取貨服務且完成訂單，可領免費小葉奶茶。（圖／翻攝自蝦皮）

國慶連假超商大方請客！7-11、全家攜手蝦皮購物合作，只要在10月10日00:00起，在蝦皮購物下單並選擇7-11、全家取貨，全家前8000名贈送一杯冰美式；7-11請喝冰小葉奶茶1萬5000杯，由於數量有限、送完為止，建議先看好要購買的東西，今晚一到00:00直接手刀下單搶。全家於10月10日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為11月9日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至11月15日23:59止。10月10日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，贈送「熱琥珀小葉奶茶」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為11月9日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至11月15日23:59。10月10日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單，選擇萊爾富取貨服務，並完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），可獲得重乳拿鐵買一送一優惠券。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為11月9日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至11月15日23:59止。