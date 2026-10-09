素有「火鍋界LV」、「火鍋界愛馬仕」美名的橘色涮涮屋「橘色涮涮屋」，近日爆出龍蝦料理爭議。有網友在社群平台上貼文披露，活龍蝦生魚片上桌後仍持續發出「喀喀聲」，質疑店家處理食材的方式過於殘忍，也引來網友在Google評論也紛紛留下大量一星負評，甚至有人揚言抵制。對此，業者緊急發布聲明，表示已著手檢視相關料理流程，未來將更審慎看待動物福利及食材處理方式。
一名網友昨（8）日在Threads分享影片，看到龍蝦生魚片雖然已經過處理，但上桌後人仍然還在動且發出「喀喀」聲響，讓原PO感到好奇，拍下畫面並發文詢問：「龍蝦叫聲原來是這樣！？」該文曝光後引發熱烈討論，不少網友認為店家處理龍蝦的方式不夠人道，紛紛湧入橘色涮涮屋的Google評論留下負評。
「橘色涮涮屋」透過臉書粉專發布官方聲明表示，理解此次龍蝦料理的處理及呈現方式引發部分顧客不安與疑慮，也相當重視消費者的感受。
業者強調一直以來都重視食材品質與料理呈現，除了追求食材的鮮美與美味，也認為如何以更妥善的方式處理食材，是值得持續關注的重要課題。目前已著手了解並檢視相關料理流程，並與相關團隊共同研議可行的改善方式。未來除了兼顧料理品質，也將更審慎看待動物福利及食材處理方式，希望透過流程檢討與改善，提供顧客更妥適的用餐體驗。
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業者強調一直以來都重視食材品質與料理呈現，除了追求食材的鮮美與美味，也認為如何以更妥善的方式處理食材，是值得持續關注的重要課題。目前已著手了解並檢視相關料理流程，並與相關團隊共同研議可行的改善方式。未來除了兼顧料理品質，也將更審慎看待動物福利及食材處理方式，希望透過流程檢討與改善，提供顧客更妥適的用餐體驗。