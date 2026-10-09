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洛杉磯道奇順利挺進國聯冠軍系列賽，持續朝3連霸邁進，但日本巨星大谷翔平的打擊狀況卻成為最大隱憂。分區系列賽4場比賽，大谷13打數僅敲出2支安打，打擊率1成54，沒有長打與打點，甚至引發美媒質疑，道奇是否該暫時讓他坐板凳。不過，根據《The Athletic》報導，道奇目前並未考慮將大谷移出先發打線，棒次往後調也引來美國球評普魯夫（Trevor Plouffe）批評，直言道奇不尊重大谷。道奇在國聯分區系列賽以3勝1敗淘汰亞特蘭大勇士，但大谷幾乎沒有在進攻端提供火力。他4場比賽13打數2安打，沒有長打、沒有打點，另有1得分、4次三振、2次保送與1次盜壘，整體攻擊指數僅0.421。若非道奇靠著先發投手群與其他打者撐起系列賽，大谷低迷表現勢必會受到更大檢視。美國體育網站《ClutchPoints》以「道奇是否考慮讓因接連傷勢而陷入低潮的大谷翔平坐板凳？」為題提出質疑，直言道奇幾乎是在缺少大谷進攻貢獻的情況下贏得系列賽。大谷自8月下旬起受到右上臂二頭肌與左膝不適影響，打擊狀態明顯下滑，9月11日被放進傷兵名單，直到23日才復出。不過復出後火力仍未回溫，包括季後賽在內，累計34打數僅7安打、1分打點，只有1支二壘安打，完全不見過去能用長打改變比賽的壓迫感。《ClutchPoints》指出，隨著低潮持續，道奇正面臨外界要求讓大谷暫時退居板凳的壓力。不過《The Athletic》記者麥卡洛（Andy McCullough）引述球團人士說法透露，即使大谷持續繳出低迷打席，道奇仍未考慮將他排除在先發陣容之外。為了幫助大谷擺脫低潮，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在分區系列賽期間不斷調整他的棒次。大谷原本例行賽多擔任第1棒，季後賽期間則被安排到第2棒、第5棒與第4棒，棒次明顯往後移。不過這樣的調整也引發批評。前大聯盟三壘手、現任球評普魯夫（Trevor Plouffe）在節目中表示，他可以理解道奇將貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）排在前面，再讓大谷接著上場，甚至把赫南德茲（Teoscar Hernández）排在大谷前面也可以接受。但普魯夫直言：「他不可能打第6棒，讓翔平打第5棒，我認為就已經有點不尊重他了。」道奇接下來將連續2年在國聯冠軍系列賽碰上密爾瓦基釀酒人。去年大谷在分區系列賽同樣表現不佳，但進入國聯冠軍賽G4後直接一戰封神，單場敲出3響砲，並以投手身分繳出6局10K無失分的史詩級二刀流演出，最終獲選國聯冠軍賽MVP。