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台北市長蔣萬安昨拋出震撼彈，計畫遷移松山機場打造台北AI園區，但隨即遭到各界質疑，甚至國民黨澎湖縣長參選人陳振中也堅決反對。對此，蔣萬安今（9）日回應，對於離島鄉親的聲音跟需求，他完全理解跟尊重，會好好跟中央攜手，和地方持續做好溝通，一起討論把這整個未來對台灣關鍵發展的計劃做好。蔣萬安說，AI 產業園區的發展對台北、對台灣來講非常的關鍵，而且對台北市我們城市的都市計劃，還有包括交通問題的解決，還有整個打開相關航高限制，對於長遠來說都是非常重要。針對苗博雅質疑，蔣萬安從政10年，過去都沒有提過相關方案，現在選戰倒數50天提出會不會太倉促，也希望到議會專案報告。蔣萬安說，這個事情過去也談過，當時輝達接觸台北市產業局，其實就已經發現腹地是不夠的。所以當時就有思考，包括輝達曾經考慮的松南園區就在松山機場旁，當時就決定要把松南營區的土地收回，也有發文。蔣萬安說，收回來以後，也規劃捷運的中和光復線，其實未來希望在松山機場遷移以後可以直接貫通到東北，所以種種這些其實都有在做整體的思考。那今天因為年初輝達簽約成功確定過來北士科，因此包括桃機第三航廈、第三跑道也即將完工啟用，所以這個時間點希望開始啟動整體的規劃，也會跟中央好好的來討論攜手合作。