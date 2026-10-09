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克里夫蘭守護者把戰線帶回主場！美聯分區系列賽G4今（9）日作客芝加哥白襪，守護者靠拉米瑞茲（José Ramírez）5局上轟出2分砲，6局上再以5支安打灌進6分大局，終場守護者以9：5逆轉擊敗白襪。守護者在系列賽0勝2敗的絕境下連贏兩場，追成2勝2敗，雙方將回到克里夫蘭進行G5生死戰。白襪3局下率先突破，蒙哥馬利（Colson Montgomery）與梅德羅斯（Chase Meidroth）連續安打，加上瓦加斯（Miguel Vargas）保送攻占滿壘。村上宗隆（Munetaka Murakami）再選到保送擠回第1分，代打安東納奇（Sam Antonacci）隨後擊出高飛犧牲打，幫助白襪取得2：0領先。守護者先發左投梅西克（Parker Messick）用65球僅投2.1局，被敲2支安打，雖送出5次三振，卻有4次保送，失掉2分自責分。接手的阿姆斯壯（Shawn Armstrong）以19球完成1.2局無失分，沒有被敲安或投出保送，另有2次三振，為守護者穩住戰局。守護者5局上展開反擊，貝利（Patrick Bailey）代打轟出右外野方向、飛行距離376英呎的陽春砲，先將差距縮小至1分。關（Steven Kwan）敲安後，拉米瑞茲再從希克斯（Jordan Hicks）手中轟出右中外野378英呎的2分全壘打，助守護者反超成3：2。白襪先發史密斯（Hagen Smith）僅投0.2局，沒有被敲安，卻投出3次保送，用27球便退場。費德（Erick Fedde）接手3.2局，用61球被敲3支安打，包括貝利的全壘打，失掉2分自責分；希克斯投0.2局挨了拉米瑞茲一轟，失1分。白襪5局下隨即回應。守護者推出畢比（Tanner Bibee），但他僅解決1名打者就投出2次保送；赫林（Tim Herrin）接替後，被村上宗隆敲安形成滿壘，再對安東納奇投出觸身球，擠回追平分。道爾（Brenton Doyle）補上高飛犧牲打，白襪以4：3再度領先，該局2分均記在畢比帳上。決定勝負的攻勢出現在6局上。馬丁尼茲（Ángel Martínez）遭觸身球上壘後盜上二壘，巴札納（Travis Bazzana）擊出二壘安打追成4：4。白襪換上泰勒（Grant Taylor）登板仍無法止血，貝利敲安送回超前分，洛奇歐（Brayan Rocchio）、關接連選到保送，守護者再度攻占滿壘。拉米瑞茲以內野安打追加1分，德勞特（Chase DeLauter）跟進敲出帶有1分打點的安打，艾戴爾（Jo Adell）再以右外野安打一棒送回2人。守護者單局以5支安打攻下6分，將比分拉開至9：4。9局下白襪最後反攻機會，巴爾加斯（Miguel Antonio Vargas）轟出陽春砲，將比分追至5：9。隨後村上宗隆選到四壞保送上壘，安東納奇（Sam Antonacci）補上一記中外野平飛安打，將村上推進至二壘。面對壘上有人的危機，守護者威廉斯（Gavin Williams）成功拆彈，替球隊成功續命。