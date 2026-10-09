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5566由許孟哲、王仁甫、孫協志、王少偉組成，在2002年出道之後紅遍全台，是喬傑立旗下最具代表性的男團之一，也是由孫德榮一手打造。不過在偶像事業正值巔峰時，王仁甫與季芹瞞著孫德榮談戀愛，甚至直到懷孕4個月才告知，讓孫德榮氣到跳腳，因此他對兩人下了嚴格通牒，甚至放話若季芹產前被拍到，就要把王仁甫送去美國，但是他也十分感謝季芹的配合，至今兩人像是真正的翁媳一般相處融洽。孫德榮回憶，王仁甫與季芹當年祕密交往，直到季芹懷孕4個月才向他坦白。這讓他相當震驚也氣到不行，「他故意4個月才跟我講，就不能打（拿掉），我說王仁甫你是逼我就範。」在那個年代當紅偶像團體成員未婚生子幾乎沒有前例，對形象與事業都可能造成巨大衝擊。孫德榮因此立刻和王仁甫約法三章，要求兩人必須低調到底。孫德榮透露，當時他對王仁甫下了狠招：「如果她產前被拍到，我送你到美國。」這句話不是玩笑，而是他當年為了保住王仁甫、季芹與5566整體局面，所做出的強硬安排。他坦言自己對季芹下了非常嚴格的命令，但多年後回頭看，他相當感謝季芹「我對她下這麼嚴格的命令，她沒有恨我。」也因為季芹從頭到尾都配合，才讓這場危機平安度過。談起季芹，孫德榮至今語氣仍充滿佩服，直說：「這女人真的厲害。」無論是交往期間還是婚後，季芹每次見到他都笑臉迎人，還親切地叫他「公公」，讓孫德榮被這位「媳婦」安撫得服服貼貼。他笑說：「她到現在都對我很好！」甚至開玩笑表示，後來發現「被我不祝福的婚姻都比較好，被我祝福的婚姻都沒有好下場。」孫德榮過去以軍事化管理聞名，旗下藝人戀愛、工作、形象都受到高度控管。對他來說藝人不是不能犯錯但一定不能說謊，因為危機處理最怕資訊不透明。他也透露當年若有重大新聞，自己會凌晨4點就去買報紙，把剛印出來的內容全部看完，到了早上再研擬怎麼面對電子媒體。王仁甫與季芹事件也成為他演藝圈危機處理中最難忘的一段回憶。