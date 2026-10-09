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台北市長蔣萬安昨拋出遷移松機政策，引發各界議論。更被指出國民黨新北市長參選人李四川日前才喊出，「中和光復線要延伸至松山機場」，甚至稱跟蔣萬安有高度共識，質疑被丟包。蔣萬安今（9）日回應，中和光復線未來能接軌AI園區，他跟李四川會持續努力，提出更多共同政見。民進黨市議員卓冠廷昨質疑，李四川先前拋出捷運中和光復線延伸到松山機場，更稱和蔣萬安取得高度共識，難道宣布前沒跟李四川討論清楚？是要丟包李四川嗎？蔣萬安今則說，中和光復線規劃就是從中永和，然後一路更方便的能夠達到松山機場站，未來也能夠即刻到台北AI園區，台北新北本來就是不可分割的一日生活圈，他跟川伯會持續努力接下來也會提出更多共同的政見。至於選前50多天拋出該政策，時間夠說服民眾嗎？蔣萬安說，這四年當成功爭取輝達進入台北，準備迎來 AI 爆發式成長以及 AI 浪潮，世界就在台北的門口。接下來必須要很清楚的向市民說明，他們要來規劃台北 AI 園區，要來打通整個交通的任督二脈以及打開航高限制，希望持續用最大誠意來好好跟中央攜手，爭取市民的支持