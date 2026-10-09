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台北市長蔣萬安昨拋出遷移台北松山機場政策，要打造台北AI園區，引發各界議論，其中電力來源也被質疑。蔣萬安則說，應該要好好思考重啟核電，要有多元的能源供應，滿足民生、產業用電需求。蔣萬安今接受資深媒體人唐湘龍專訪，被問到北部缺電40%，要發展AI園區電力在哪裡？他說，很多人說怎麼這時候提出來，因為輝達來了，今年初完成簽約；且這股AI浪潮帶來的規模是遠超過鐵路、運河、網際網路等革命還要大，所以會顛覆一般人生活，對全球的產業布局重新來一次，台灣來到關鍵的十字路口，要做怎麼樣的決定，才能在全球AI競爭當中取得領先位置，所以台北扮演關鍵的角色。蔣萬安續道，台北市過去除了興建翡翠水庫、基隆河截彎取直、鐵路地下化、捷運，多少年沒有大型改造計畫，如果只是說零星的改建，沒有辦法全面提升競爭力，現在討論AI園區，不只是松機遷移相關配套，包括桃機第三航廈、跑道完成，這更是在非常戰略核心的位置，包括北士科、內科、南軟，而且鄰近市中心，提供各項支持，他是核心地位。蔣萬安說，更重要是內湖交通問題怎麼解，現在已經沒辦法開新的路造橋，把這個打開，串接產業提供住宅、更解決台北交通問題，路直接延伸貫穿，他是「total solution」，所以必須啟動這個大計畫，需要中央協助，他願意跟中央誠心攜手合作，整個台灣接下來50年關鍵的發展，必須好好抉擇。蔣萬安出席活動時再被問到此事，台北市電力能夠負擔嗎？他說，一直以來希望能夠持續提供穩定的電力，所以應該要好好的思考重啟核電，這一直是他的立場，要有多元的能源供應，才能夠滿足民生用電以及產業用電需求。目前我國共有四座核電廠，分別是位於新北市石門、萬里、貢寮的核一、核二、核四廠；以及屏東恆春的核三廠，目前核一到核三都除役、核四廠封存，但經過《核管法》修法三讀後，目前核二、核三廠經過經濟部評估有再運轉可能性。