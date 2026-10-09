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▲活龍蝦現宰甚至對切後，還經常可見腳和觸鬚還會動，是常見的生理與化學現象。（圖／資料照，食藥署提供）

活海鮮現殺後還會動 可歸納3原因

若要人道處理 建議先急速冷凍過

「橘色涮涮屋」被網友披露，活龍蝦上桌後不僅發出「喀喀聲」，腳也還會動，質疑店家處理食材的方式過於殘忍，也引來網友撻伐且狂刷一星負評。橘色也發布聲明，表示已著手檢視相關料理流程，未來將更審慎看待動物福利及食材處理方式。而高雄餐旅大學中餐廚藝系李怡君副教授則表示，龍蝦在屠宰切開後仍會持續跳動，主因是「肌肉神經反射」所引起的生理現象，並不代表龍蝦當時還活著，當然也建議業者或許可採更人道方式處理活體食材。李怡君提到，魚類等海鮮遭到屠宰、切塊甚至烹飪時，魚肉仍會出現活體般的強烈跳動或抽搐，這現象在生物學上稱為死後痙攣（Post-mortem spasm），完全是正常的生理與化學反應，並不代表魚還活著，也跟靈異現象無關。即便是「一刀斃命」方式快速宰殺，許多活海鮮也常遇此現象，會發生的核心原因可歸納三點：海鮮的腦部和中樞神經雖然已經在屠宰時死亡，但周圍神經系統和肌肉細胞尚未完全死透，其中的細胞活性與三磷酸腺苷（ATP，即細胞的能量貨幣）還能維持一段時間。龍蝦屬於無脊椎動物，其中樞神經系統由多個神經節組成，分布在身體各個節段。也就是說當龍蝦被屠宰（例如切成兩半或去頭）後，雖然大腦已經死亡，但各部分的神經節可能仍具備活性。： 當生物死亡後，細胞膜逐漸崩解，導致肌肉內的鈣離子失去調控，大量流入肌動蛋白與肌球蛋白的結合區，強制引發肌肉持續收縮與抽動。： 如果在剛宰殺不久的鮮肉上撒鹽、淋醬油，鹽分中的鈉離子會改變細胞膜的電位，直接激活尚未死透的神經與肌肉，殘存的能量會觸發神經反射，導致肌肉不由自主地收縮與痙攣，看起來就像活體在跳動。李怡君就表示，這些現象都代表著海鮮其實非常新鮮，而對於廚藝工作者來說，最大訴求僅是希望提供最新鮮的食材給顧客。不過因為近年因為人道屠宰趨勢，有人認為這樣過於殘忍，甚至有些國家還立法禁止活煮龍蝦與螃蟹。使其昏厥據說可降低其知覺感受