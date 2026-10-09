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選戰倒數50天，台北市長蔣萬安今（9）日接受資深媒體人唐湘龍專訪，被問到身世議題時，質問「你確定你姓蔣嗎？」蔣秒回，「我姓蔣，哈哈哈」。但隨後無奈表示，每次選舉都會把姓氏、身世、DNA拿出來討論。甚至太太石舫亘考到美髮丙級執照，加入義剪團也替家裡三個小孩剪頭髮，沒想到網路上卻出現「蔣萬安讓太太考證照幫3孩子剪頭髮，是因為要避免頭髮DNA外流」的誇張說法，但他相信市民的智慧，投票時不會受這些言論影響。蔣萬安說，每到選舉都會把姓氏、身世拿出來討論，4年前大家也吵DNA、說他姓郭，從選立委到選市長，每4年就會來一次，永遠變成一個選舉大家拿出來的話題，或是對手要來做一些操作，相信民眾對於這種議題每次被提出來，也覺得很厭煩，民眾眼睛是雪亮的、也很清楚，這事情包括他的家人，從一開始很狐疑，後來覺得是選舉到了、開始進入選戰階段，這些議題會不斷出現。唐湘龍追問，所以都沒有懷疑過？當所有人都說他跟祖父長得不像？蔣萬安則說，「完全沒有」，現在這種討論在網路上有越來越誇張的說法。像是日前參加美容美髮業團體的活動，分享太太去年學美髮考到丙級證照，之後加入義剪團，也幫家裡3個孩子剪頭髮，那天分享這件事情現場也都很開心，「結果網路上就出現說，蔣萬安讓太太考證照幫3孩子剪頭髮，是因為要避免頭髮DNA外流」。蔣萬安無奈稱，選舉一到，這話題又被提出來，又有各種無法想像、匪夷所思、穿鑿附會的說法，他太太原本是一個很好的事情，去考證照、去義剪、幫孩子剪頭髮，結果竟然也可以牽扯到家世、DNA，「選舉選到這樣，但我相信民眾是可以判斷，經過這麼多次選舉，也相信市民朋友的智慧，投票時不會受這些言論影響」。蔣萬安說，當年第一次參選就被關注姓氏，大家討論到底是加分還是包袱，「對我來講，認為大家要貼標籤，不屬於我的標籤貼不上來，但屬於我的標籤我撕不掉，我就是專注做自己，就是勤走基層、告訴大家初衷是什麼、要推什麼法案，4年前選市長也是一樣；「我不受外界對於姓氏、家世的各種討論」蔣萬安強調，市民朋友很清楚，今天要選的如果是立委，希望他在立法院為民喉舌；選市長，4年任期對於台北市政，交通、都更、捷運興建或是其他問題，希望看到的是這部分，「其他討論，家世、家族、歷史，當然民眾會關心、好奇，但對我來講，我就是做我自己，走自己的路」。