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克里夫蘭守護者在美國聯盟分區系列賽（ALDS）第4戰以9：5擊敗芝加哥白襪，成功將戰局扳平並逼入第5戰。這場失利不僅讓白襪錯失晉級美聯冠軍賽的機會，更延續了一項難堪的歷史紀錄：自1906年以來，白襪已經長達120年未能於自家主場贏下季後賽系列賽。本系列賽白襪在守護者主場連下兩城聽牌，但回到主場後卻無法關門，被對手連拿2勝扳平。大聯盟官方與數據專家朗斯（Sarah Langs）統整了相關的季後賽歷史紀錄。在5戰3勝制的季後賽歷史中，前4場比賽皆由客隊拿下勝利的情況極為罕見。包含本次2026年白襪交手守護者在內，歷史上僅出現過6次，前5次分別為2015年藍鳥對遊騎兵、2012年巨人對紅人、2010年遊騎兵對光芒、2001年洋基對運動家以及1981年洋基對釀酒人。此外，針對讓二追三的大逆襲劇本，歷史數據也給出了第5戰的勝率指標。在5戰3勝制系列賽中，過去共有18支球隊在面臨0勝2敗的絕對劣勢下，成功連贏2場將戰局扳平。這18支球隊中，最終有10支球隊順利贏下第5戰並奪得系列賽勝利，晉級機率高達56%。儘管擁有主場優勢，但在季後賽歷史上的贏家通吃殊死戰中，主場球隊的總戰績為70勝68敗，優勢並不顯著。若將範圍縮小至分區系列賽的殊死戰，主場球隊的戰績僅為19勝22敗，勝率反而不及5成。