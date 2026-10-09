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台北市長蔣萬安今（9）日接受資深媒體人唐湘龍專訪，除了被辣問敏感的身世問題外，還兩度直球對決「你還有中國人的身分認同嗎？」蔣萬安則稱「我是台灣人，我是中華民國國民，這是我堅定立場」，但唐湘龍則有不同想法，直言表態是台灣人、中國人或兩者都是，「對國民黨政治人物是有困難的嗎？你們是中國國民黨」。蔣萬安表示，蔣家對他就是血緣關係，這是沒辦法切斷跟否認的。但不管一路在台北成長、求學到後來踏入政治，一直以來他的認同就在這片土地，就是好好把事情做好。蔣萬安說，每次到選舉喜歡貼標籤，但經過幾次選舉，民眾看得很清楚，很清楚選的對象，是希望把這樣的位置做好，幫忙解決問題，帶動城市進步，為城市未來發展有具體願景。台灣民主化後經歷這麼多次選舉，大家已經非常清楚，每次選舉讓台灣的選舉越來越成熟，這是必須要正面看待。唐湘龍則解釋，他會問這問題，是因為每年都會做這個民調，「你到底認同你是台灣人、中國人、或是兩者都認同」，一個單純的表態是台灣人、中國人或兩者都認同的表態，對國民黨政治人物是有困難嗎？因為你們是「中國國民黨」。不過蔣萬安則拍胸膛說，他是台灣人，他是中華民國國民，他的國家就是中華民國，他都生活在台灣這片土地上，這是非常清楚的立場，非常堅定。唐湘龍聽完則說「這個表述跟我的表述是有不同的，但有一些政治上面的框架，以後再來處理」。