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國慶連假首日今（9）日上午國道發生25件事故，包含小客車追撞事故釀回堵4公里等。高公局預估下午將有長時段及長路段壅塞，如國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段。高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為38.2百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國1北向新竹至湖口服務區；國3南向三鶯至龍潭；國3南向烏日至霧峰；國3北向木柵至南港系統、新化系統至善化（事故）；國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。同時呼籲國5南向的用路人在17時後出發。另查今日至11時共發生25件事故，如上午8時16分於國1南向333.5公里處發生2輛小客車追撞事故，其中1輛小客車翻覆，造成後方車流回堵4公里；9時40分於國3北向337.8公里處，發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；8時49分於國1高架南向70.3公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，雖均在40分鐘內排除，惟仍導致車輛回堵影響整體車流。