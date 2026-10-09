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洛杉磯道奇與密爾瓦基釀酒人連續2年在國聯冠軍系列賽碰頭，系列賽將於台灣時間12日開打。釀酒人G1很可能推出「怪物右投」米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）先發，這名賽揚獎熱門本季30場出賽拿下16勝5敗，防禦率1.80高居大聯盟雙聯盟第一，並飆出252次三振。對道奇打線來說，首戰最大課題不是硬碰他的火球，而是如何靠纏鬥拉高球數，逼釀酒人提前啟動牛棚。米肖羅斯基本季最大武器就是火球。他的速球經常維持在100英里左右，換算約160.9公里，今年6月26日對小熊一戰更投出105.5英里，約169.8公里速球，刷新自己保持的先發投手史上最快球速紀錄。本季例行賽，米肖羅斯基不只球速驚人，壓制力也相當完整。他30場出賽累積174.2局，拿下16勝5敗、防禦率1.80、252次三振，被視為今年賽揚獎最大熱門之一。道奇若想在NLCS首戰搶下優勢，如何處理他的高球速與三振能力，將直接影響整個系列賽開局。面對米肖羅斯基，單純想把球打強並不容易。分區系列賽第1戰，教士打線給了道奇一個參考模板：他們在前4局面對米肖羅斯基時，打出季後賽史上最多的30顆界外球，不斷用纏鬥拉長打席。結果米肖羅斯基雖然仍展現壓制力，但球數被快速推高，最終只投4局失2分，用88球就退場，釀酒人被迫從第5局開始動用牛棚。當然，釀酒人並不是只有先發強。梅吉爾（Trevor Megill）、阿什比（Aaron Ashby）、烏里韋（Abner Uribe）等後援投手都具備高壓制力，並不是把米肖羅斯基逼下場就能輕鬆得分。但季後賽系列賽的重點不只是一場比賽，而是整輪消耗。若道奇能在G1就讓釀酒人提前啟動勝利組牛棚，即使沒有立刻大量得分，也可能替後續比賽製造壓力。尤其NLCS是7戰4勝制，牛棚使用量會被逐場累積放大。道奇本季8月15日曾與米肖羅斯基交手，當時米肖羅斯基投6局被敲5安、僅失1分，成功壓制道奇打線。大谷翔平（Shohei Ohtani）該場3打數1安打，分別是三壘飛球、三壘安打與三振，是道奇陣中少數曾對他打出長打內容的球員。不過，大谷目前打擊狀況仍是道奇最大變數。分區系列賽他13打數僅2安打，沒有長打與打點。面對米肖羅斯基這種火球型王牌，道奇當然期待大谷能用一棒改變比賽，但更務實的做法，可能是全隊一起把打席拉長，先讓怪物右投付出更多球數。