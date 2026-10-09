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洛杉磯道奇在國家聯盟分區系列賽以3勝1敗淘汰亞特蘭大勇士後，即將在國聯冠軍賽交手密爾瓦基釀酒人。根據美國體育媒體報導，道奇預計將重新編排先發投手輪值，王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）依舊扛首戰，不過第二場將讓以大賽投手著稱的日籍球星山本由伸接下，以應付接下來的高強度賽事。在對陣勇士的分區系列賽中，道奇排出了華麗的先發陣容，依序為史庫柏、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸以及格拉斯諾（Tyler Glasnow）。報導指出，季後賽通常是得分困難的低比分戰鬥，而道奇強大的先發輪值更進一步強化了這個優勢。面對即將開打的國聯冠軍賽，道奇球團正積極研擬名單變動。外界預測，道奇極有可能重組輪值，由史庫柏擔任第1戰先發，而日本強投山本由伸則預定在第2戰登板主投。道奇在國聯冠軍賽的對手是連兩年碰頭的釀酒人。釀酒人第1戰預計將派出本季表現堪稱「怪物」的米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）。他本季例行賽繳出16勝5敗、防禦率1.80及252次三振的鬼神數據，更是賽揚獎的最大熱門。其最大武器是常態維持在100英里（約160.9公里）的火球。要攻破這位怪物右腕，道奇打線的關鍵在於「球數」。米澤羅斯基雖然威力驚人，但本季平均每場投球局數不到6局。道奇必須效法聖地牙哥教士在分區系列賽對抗他的策略，透過不斷纏鬥擊出界外球來消耗用球數，迫使他提早退場。若能將戰局提早拖入牛棚戰，加重釀酒人後援投手的負擔，將大幅增加道奇在系列賽前段的勝算。道奇打線在分區系列賽第3戰面對勇士王牌左投塞爾（Chris Sale）時，就曾成功發揮纏鬥功力，讓塞爾投滿5局就耗費95球。如今面對密吉歐羅斯基，大谷翔平的發揮也備受關注。兩人在今年8月15日曾有過交手紀錄，當時大谷3打數擊出1支帶有打點的右外野三壘安打。道奇打線若能團結一致，延續纏鬥策略並把握關鍵打擊，將成為球隊爭奪聯盟冠軍的致勝關鍵。