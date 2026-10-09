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▲1. 洋基總教練布恩（Aaron Boone）季後賽出局後仍獲賈吉（Aaron Judge）力挺，但球團休季補強壓力升高。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基在美聯分區系列賽遭坦帕灣光芒橫掃，球季提前結束，外界檢討聲浪也迅速延燒到當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）身上。儘管賈吉因右小腿傷勢缺席整個季後賽，沒有機會上場改變戰局，但美媒仍以「賈吉也是問題的一部分」為題點名這位洋基隊長，認為洋基多年圍繞賈吉建隊卻始終無冠，不能再只用傷病作為失敗理由。賈吉今年因右小腿傷勢，未被放進外卡系列賽與分區系列賽名單，整個季後賽5場比賽都只能坐在板凳上看隊友出賽。洋基在沒有他的情況下，進攻端明顯缺少最具威脅的長打核心，最終面對光芒系列賽3連敗出局。照理來說，賈吉沒有上場，不該直接為場上打擊熄火負責；但批評聲浪之所以燒到他身上，關鍵在於他的身分不同。賈吉不只是洋基最具代表性的球星，也是球隊隊長與核心建隊基石。當洋基又一次在季後賽提前出局，外界自然會重新檢視：這支圍繞賈吉打造的球隊，為何多年仍無法跨過冠軍門檻。美媒批評重點並非單純否定賈吉個人能力，而是認為洋基長期困境不能只用「賈吉受傷」解釋。賈吉過去確實打出MVP等級身手，也是洋基最重要的進攻支柱，但他近年在季後賽與健康狀態上的不確定性，已經成為球隊風險之一。對洋基來說，如果一名核心球星缺陣就讓整條打線失去競爭力，代表問題不只在球員本人，而是球團陣容建構也不夠完整。這也是為什麼賈吉會被放進「問題的一部分」：不是因為他今年季後賽打不好，而是洋基過度依賴他，卻沒有替受傷、低潮或短期賽變數準備足夠備案。賈吉大聯盟生涯第11個賽季又以無冠收場，年已34歲的他，爭冠窗口不可能無限延長。洋基近年始終具備競爭力，但距離世界大賽冠軍仍差一步，這讓外界對球團與核心陣容的耐心逐漸降低。賈吉本人賽後也向高層喊話，表示洋基不能只是組出有競爭力的球隊，而是要積極追逐總冠軍。他坦言，自己當初選擇回到紐約，就是希望每年都能為冠軍而戰；每年休季他都會做好準備，也期待球團做到同樣的事。雖然外界檢討聲浪猛烈，賈吉並未把矛頭指向總教練布恩（Aaron Boone）。他公開力挺布恩續任，認為布恩能讓球員處在成功的位置，尤其今年自己傷病纏身、缺席大量比賽，布恩仍能讓洋基維持競爭力。但賈吉力挺教練，不代表洋基可以維持現狀。球隊遭光芒橫掃後，休季勢必面臨更大壓力。無論是補強打線深度、降低對賈吉單一核心的依賴，或重新檢視訓練與傷兵管理，洋基都必須做出更積極調整。