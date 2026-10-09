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知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，遭到中國官媒痛斥「齷齪」，台北市長蔣萬安隨即表態，「支持而且尊重蔡康永可以發表自己任何的主張」，更邀請他來參加競選總部成立活動，蔡康永也火速答應。蔣萬安今（9）日在競選歌曲成立大會上，正式宣布10月26日下午兩點舉行競選總部成立大會，並邀請市民一起合唱競選歌曲〈台北安可〉。蔣萬安說，這首歌非常正面、陽光，而且非常有活力，他非常喜歡。 整個歌詞當中也融入了台北隊這四年很多項市政成果，所以接下來希望在競總部成立當天，所有的市民朋友可以跟一起合唱這首歌曲，也希望這首歌可以在很多街頭巷尾，讓所有的市民朋友都可以聽到。蔣萬安競選總部成立大會，將於10月26日（一）下午2時到4時30分舉行。至於確切地點，蔣萬安說容他保密一下，也準備了搖滾區給蔡康永，大家一起拭目以待。