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▲中華職棒季後挑戰賽G1，洲際球場內野許多象迷排隊等待入場搶買應援毛巾。（圖／記者陳柏翰攝影,2026.10.09）

▲中華職棒季後挑戰賽G1，洲際球場右外野超過200位獅迷排隊等待入場。（圖／記者陳柏翰攝影,2026.10.09）

▲中華職棒季後挑戰賽G1，左外野有破500位獅迷等待入場搶好位置。（圖／記者陳柏翰攝影,2026.10.09）

▲中華職棒季後挑戰賽G1，洲際球場外野築起橘海，有獅迷感性表示，很久沒有分庭抗禮的感覺。（圖／記者陳柏翰攝影,2026.10.09）

中華職棒37年季後挑戰賽將於今（9）日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟交手全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅。首戰2萬張門票早已搶購一空，現場不提供售票服務。《NOWnews》記者實際走訪洲際棒球場周邊，內野不少象迷頂著台中30度艷陽，從上午8點便頂著高溫排隊等待進場，除了為力挺黃衫軍拔得頭籌，更為了搶購球團新推出的王威晨、江坤宇應援毛巾；而外野則築起壯觀的一片「橘海」，左、右外野入口處都排滿了熱血獅迷，更有老獅迷欣慰直言，「終於有種分庭抗禮的氛圍！」季後挑戰賽G1今日於台中洲際棒球場開打，主場兄弟球團早在10月7日就宣布內、外野合計2萬張門票全數完售，今日賽事現場不再開放售票。記者實地巡視球場周遭，早已被滿滿等待進場的人潮團團包圍；其中內野入口處的象迷頂著超過30度高溫烈日，排隊人龍甚至一路向外延伸至鄰近漢神百貨的十字路口。有象迷受訪透露，今天除了要進場為球隊吶喊助威，另一大重點是搶購球團今日首賣的王威晨與江坤宇限量應援毛巾。隨著腳步往外野移動，球迷的應援色系也隨之從黃色切換為鮮明亮眼的橘色。右外野入口處約有200位獅迷依序排隊等候進場，詢問隊伍前端的球迷，多數同樣自清晨8點便到場卡位。而傳統的客隊大本營左外野獅隊應援區更是盛況空前，開放入場前已聚集超過500人，開門進場後不到30分鐘，左外野看台便已9成滿座，獅隊球團也貼心準備4000條飄帶，增加應援氣勢。看到獅迷人潮跨足右外野的熱烈景象，有資深獅迷不禁感慨，以往在洲際往往被龐大的黃金浪潮淹沒，如今看到獅迷一路延伸至右外野排隊，終於展現出雙方壁壘分明、分庭抗禮的對決氣勢。該名球迷更感性表示，今年挺進季後賽的3支球隊都是中職創立元年的元老隊伍，走進滿場的球場，真的非常有「傳統好戲」的氛圍。