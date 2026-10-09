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▲松山文創園區木棧平台設置BIGBANG巨型皇冠手燈裝置。（圖／台北市觀傳局提供）

▲松山文創園區及東區瑠公綠廊帶（SOGO忠孝館後方）打造V.I.P皇冠燈海廊道。（圖／台北市觀傳局提供）

▲「臺北限定集章明信片」結合臺北城市意象及BIGBANG 20週年演唱會，主打黃、紅、藍色。（圖／台北市觀傳局提供）

韓國天團BIGBANG於10月9日至11日一連3天登上臺北大巨蛋，臺北市政府特別為粉絲打造一系列「臺北限定」城市應援，從皇冠手燈限定裝置、V.I.P皇冠燈海廊道、限定集章明信片、主題捷運車廂，再到捷運站限定播音等。觀傳局局長余祥表示，這次的城市應援結合BIGBANG經典皇冠手燈意象，於松山文創園區木棧平台設置巨型皇冠手燈裝置，並同時於松山文創園區及東區瑠公綠廊帶（SOGO忠孝館後方）打造V.I.P皇冠燈海廊道，再搭配豐富多樣的投影設計，白天可感受城市街景與應援燈的清新活力，入夜後黃色應援燈光耀眼登場，展現出截然不同燈海景致。觀傳局也推出「臺北限定集章明信片」，結合臺北城市意象及BIGBANG 20週年演唱會主打黃、紅、藍色，邀粉絲於西門町遊客中心取得明信片並蒐集紀念章，再至捷運忠孝復興站及捷運國父紀念館站集滿章，親手完成應援限定明信片，收藏完整BIGBANG in Taipei獨家紀念。此外，別錯過臺北捷運板南線BIGBANG主題限定車廂，及捷運國父紀念館站的播音應援。觀傳局同時串聯超過170家旅宿業者推出「大巨蛋好宿PASS」專屬優惠，只要持有115年度臺北大巨蛋演唱會或賽事展演活動票根，入住合作旅宿即可享有專屬好康。臺北市商業處亦加碼推出演唱會期間限定優惠，憑BIGBANG演唱會門票，即日起至18日於台北通或「Show Up台北」官網登錄領取總價值600元現金折抵券，還有機會參加加碼抽獎。