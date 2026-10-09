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中華職棒37年季後挑戰賽將於今（9）日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟迎戰全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅。雙方先發投手分別推出勝騎士（Mario Sanchez）交手布雷克（Brock Dykxhoorn）。賽前兩隊總教練提前公布打線，兄弟雙箭頭由張士綸扛開路先鋒、張仁瑋打第2棒；獅隊則是祭出「1右打、8左打」的陣容面對勝騎士，先發9棒僅陳重羽是右打者。兄弟賽前練習結束後，總教練平野惠一公布先發打線，張士綸以21歲207天之齡打破隊史季後賽最年輕開路先鋒紀錄，並與23歲的張仁瑋築起新生代雙箭頭。攤開本季數據，張士綸本季扛開路先鋒153打數敲出49安、貢獻23分打點，打擊率3成20、上壘率4成04、得點圈打擊率4成50。張仁瑋打第2棒時，113打數敲出39安、貢獻21分打點，打擊率3成45、上壘率3成69、得點圈打擊率4成12。兄弟今日採取張士綸1棒、張仁瑋2棒的配置，有助於提升得分效益。獅隊則是在練習前由總教練林岳平公布先發打線，祭出「1右打、8左打」陣容。餅總表示，「守備最好跟兼具打擊的先上，一字排開幾乎都左打。」此役先發捕手為陳重羽而非亞運國手張翔，餅總解釋，「會排重羽有很大的考量是，張翔在（亞運）離隊的那個月，是重羽跟布雷克搭配，拉起後段的狀態。」餅總直言，今日G1非常重要，「我們當然是希望攻守兩端都是穩定的選手為優先。所以考量直接是重羽。也不排除整個系列賽都是重羽。」第一棒：張士綸第二棒：張仁瑋第三棒：曾頌恩第四棒：王威晨第五棒：宋晟睿第六棒：江坤宇第七棒：黃韋盛第八棒：高宇杰第九棒：岳東華先發投手：勝騎士第一棒：邱智呈第二棒：林佳緯第三棒：陳傑憲第四棒：潘傑楷第五棒：朱迦恩第六棒：林子豪第七棒：陳重羽第八棒：陳聖平第九棒：林泓弦先發投手：布雷克