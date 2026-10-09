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台北市長蔣萬安今（9）日公布競選主題曲〈台北安可〉，並和黨籍市議員們現場高歌。他說第一次聽到這首歌非常有熱情、正面，而且節奏非常輕快，所以一聽都說「哇！就這首，當作今年的競選歌曲」，很朗朗上口，但也坦言饒舌橋段比較難。蔣萬安說，仔細聽這首歌曲，把我們這四年台北隊一起推動的各項政績也融入進去，大巨蛋、輝達、捷運六線齊發、幸福住宅、無菸城市、生生喝鮮奶都在，這首歌裡面，而且其中還有Rap，節奏明快，也希望未來能夠很容易讓民眾可以記得這個旋律，然後在街頭巷尾都可以哼出這首歌曲。蔣萬安也說，他第一次聽這首歌，深深烙印在腦海裡的是「台北！安可！台北！安可」，這個旋律包括太太放給二寶、三寶聽也記得，非常好記也朗朗上口。不過他也坦言，Rap的橋段比較困難，因為要有節奏感好，所以錄這段花比較長時間，同時在歌詞上，確實要有手稿看，因為把很多推動的政策融入進去，非常豐富，但只要唱一到兩遍就很容易熟悉，所以很快錄製好。蔣萬安也爆料，一起錄音的時候，偶爾會有幾個夥伴突然放炮，他不會說是議長戴錫欽，另外也有人應援時，不小心被應援棒打到頭。