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▲韓系巨型「小黃瓜壽司卷」售價55元，以整根台灣小黃瓜搭配日式壽司飯。（圖／全家提供）

超商新品再掀話題！全家近期推出「小黃瓜壽司卷」，直接將整根台灣小黃瓜包進壽司中，特殊外觀引發網友熱議，不少人笑稱「視覺衝擊很強」、「根本是減肥壽司」。業者透露，商品開賣首日就熱銷萬支。事實上，這種吃法早已在韓國超商GS25引發關注，如今台灣消費者也能在全家買到。新品在社群引發討論，全家小黃瓜壽司咬一口後，就能看到整條黃瓜，讓消費者直喊「實在是視覺衝擊」、「我會為了醋飯回購」、「飲控者大喜 這一大隻不到200卡」、「小黃瓜很大很脆很好吃」。不過，這款新品也引發價格討論，有民眾認為，一整條小黃瓜搭配醋飯就要價55元，定價似乎偏高，直言「小黃瓜菜市場一條10元」。根據全家官方說明，韓系巨型「小黃瓜壽司卷」售價55元，以整根台灣小黃瓜搭配日式壽司飯，主打爽脆、清爽的口感，於10月7日上市，首日就熱銷近萬支。目前購買指定飲品搭配小黃瓜壽司卷，還可享69元超值組合優惠。事實上，這款新品的靈感來自韓國超商GS25爆紅的吃法。一名自稱參與商品開發的網友在Threads發文透露，韓國相關商品走紅後，不少公司內部同仁也敲碗希望引進，因許願的人實在太多，最後由她接下開發任務，讓這款話題商品正式在台灣全家上市。針對有消費者反映口味偏酸，該名開發人員也幽默解釋，如果吃起來「酸酸的」，並不是小黃瓜變質，而是因為搭配了醋飯，笑稱「不酸不是壽司飯」。她也提醒，若發現小黃瓜壽司卷旁邊放著鮪魚飯糰、肉鬆飯糰等三角形海苔飯糰，可能不是商品擺放錯誤，而是「店鋪放錯溫層了」，引發網友關注。除了口味與保存方式，包裝設計也藏有巧思。開發人員透露，日本傳說中的河童喜歡吃小黃瓜，因此特別以河童作為商品包裝的視覺元素，讓網友看完直呼「圖文相符」。至於網友好奇，小黃瓜是否必須夠直，才能做出完整的壽司卷？開發人員則親自回應：「要，規定原料得很直，大小也不能落差太大。」可見看似簡單的整根小黃瓜壽司卷，從原料挑選到包裝設計，都有不少細節。