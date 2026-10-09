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▲中職季後賽G1今日開打，內野擠滿象迷，平野惠一感性謝謝球迷進場支持。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.03)

▲統一獅總教練林岳平看到季後賽G1外野滿滿獅迷，笑說平時都在潛水。（圖／統一獅提,2026.5.20）

中華職棒37年季後挑戰賽將於今（9）日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟迎戰全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅。現場2萬張門票銷售一空，形成「內野黃潮、外野橘海」分庭抗禮的畫面，雙方總教練平野惠一、林岳平皆向自家球迷喊話。平野感性表示，「今天看到這麼多球迷，心中很感謝、感激球迷一直給我們加油環境。」餅總則笑說，「統一的球迷其實不少啦，只是都潛水。希望我們的選手都可以打出讓所有球迷感動的一刻。」中職季後賽G1今日點燃戰火，由兩隻元老球隊兄弟、獅隊正面交鋒，2萬張門票在開賽前2天就宣布完售。今日下午1點左右，洲際球場外圍就排滿等待入場的球迷，內野的象迷瘋搶購買球團新推出的江坤宇、王威晨應援毛巾，外野的獅迷則是築起橘海，與內野的黃衫軍抗衡。賽前練習時，兩軍總教練也向自家球迷喊話。兄弟總教練平野惠一有感而發，「上半季蠻多場比賽觀眾少，今天看到這麼多球迷，心中很感謝、感激球迷一直給我們加油環境。」平野指出，無論結果如何，都希望這幾天象迷、獅迷能看得開心，「我們抱持著滿滿感謝、感恩、成就感，努力去打好每場比賽，把好的環境建立起來。」獅隊總教練林岳平則是抬頭看向外野獅迷，並露出微笑，「統一的球迷其實不少啦，只是都潛水。」餅總說，選手很努力把球隊帶到季後賽，「這個時刻，希望所有的球迷進場為我們球員加油。我希望球員在場中用表現來回應支持獅迷，讓比賽更激烈、更好看。」餅總直言，最終勝負只是結果，「希望我們的選手都可以打出讓所有球迷感動的一刻。」《NOWnews》記者實際走訪洲際棒球場外野看台，客隊大本營左外野獅隊應援區盛況空前，開放入場前已聚集超過500人，開門進場後不到30分鐘，左外野看台便已9成滿座，獅隊球團也貼心準備4000條飄帶，增加應援氣勢。有資深獅迷感性表示，今年挺進季後賽的3支球隊都是中職創立元年的元老隊伍，走進滿場的球場，真的非常有「傳統好戲」的氛圍。