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台灣遊樂園門票太貴！內行買法全公開

官方有很多優惠活動，基本上一定會有符合資格的可選，不然就去Klook這種平台買票，都比現場買還要便宜的啦！」

▲六福村門票價格要1400元，近日在社群引起廣大討論，不少內行人公開遊樂園門票便宜買法。（圖／六福村提供）

善用官方推出優惠先做功課再去！劍湖山100元、六福村599元

像是劍湖山今年就推出「當日壽星100元、當月壽星399元入場」

▲遊樂園的官方優惠其實超級多，像是劍湖山世界就有當日壽星100元、當月壽星399元等。（圖/劍湖山世界官網）

配合國慶連假，身分證+出生年月日只要同時有「1」跟「0」的話，就可以599元入園；萬聖節也有變裝599元入場優惠

▲六福村優惠檔期也非常多，現在也正推出萬聖節變裝可以599元入場，門票價格直接下殺5折以下。（圖/六福村官網）

不要再現場購票了！旅遊電商平台票價也比現場便宜

也可以到旅遊與休閒娛樂電商平台「Klook客路」、「KKday」這些網站購票