台灣遊樂園門票如今已經都漲價到破千元，包括劍湖山全票1199元、麗寶樂園1300元、九族文化村1100元、義大世界1080元、六福村1400元等，不少人都認為門票票價太貴、CP值不高也影響到不少人再度重遊的意願，日前才有人分享自己去六福村發現票價1400元感到非常傻眼。不過，其實現在各大遊樂園都有推出優惠，只要挑對時間前往的話，票價其實都非常優惠，像是劍湖山最低100元入園、六福村則有599元就可入場。
台灣遊樂園門票太貴！內行買法全公開
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近很多人討論六福村1400元票價很貴，其實很多遊樂園票價都已經破千元，真的要做一下功課，官方有很多優惠活動，基本上一定會有符合資格的可選，不然就去Klook這種平台買票，都比現場買還要便宜的啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的！很多人不做功課就說很貴，我今年才去六福村699元跟劍湖山100元，CP值很高啊」、「善用官方優惠其實還是可以便宜玩沒錯！」、「我都直接去Klook、KKday買，根本不用買原價」、「月底要跟朋友去六福村萬聖節的，只要599元，很划算啊！」、「劍湖山當日壽星100元超級讚，爽玩雲霄飛車好幾次！當月壽星也只要399元很划算啊」。
善用官方推出優惠先做功課再去！劍湖山100元、六福村599元
記者也實際查詢各大遊樂園官方網站公告，發現真的有超多平常不知道的隱藏優惠，完全不需要花原票價入園，像是劍湖山今年就推出「當日壽星100元、當月壽星399元入場」、「秀出你的泳具1+1方案699元，兩人同行一人免費」、「萬聖節變裝299元一日暢玩」等活動，根本不需要花到1199元入場。
另外票價最貴的六福村，官網優惠活動也是超級多，配合國慶連假，身分證+出生年月日只要同時有「1」跟「0」的話，就可以599元入園；萬聖節也有變裝599元入場優惠；生肖屬馬、當月壽星於現場購票本人可享優惠690元，同行親友可享優惠價799元優惠等。
不要再現場購票了！旅遊電商平台票價也比現場便宜
如果你真的沒辦法當月壽星時去，或者要去時真的沒有任何優惠適用，也可以到旅遊與休閒娛樂電商平台「Klook客路」、「KKday」這些網站購票，絕對都比現場購票還要便宜非常多。
記者實際查詢，包括劍湖山世界原價1199元，在電商平台只要523元，直接打5折以上；六福村原價1400元，電商平台單日券也只賣499元，同樣是下殺65折；九族文化村原價1100元，Klook上還送你日月潭纜車，只要880元，也是相對便宜。只能說，台灣遊樂園恐怕不是CP值不夠高，是你沒做功課變成原票價冤大頭而已，善用官方優惠也能玩出全新體驗的！
資料來源：劍湖山世界官網、六福村官網、KKday官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近很多人討論六福村1400元票價很貴，其實很多遊樂園票價都已經破千元，真的要做一下功課，官方有很多優惠活動，基本上一定會有符合資格的可選，不然就去Klook這種平台買票，都比現場買還要便宜的啦！」
善用官方推出優惠先做功課再去！劍湖山100元、六福村599元
記者也實際查詢各大遊樂園官方網站公告，發現真的有超多平常不知道的隱藏優惠，完全不需要花原票價入園，像是劍湖山今年就推出「當日壽星100元、當月壽星399元入場」、「秀出你的泳具1+1方案699元，兩人同行一人免費」、「萬聖節變裝299元一日暢玩」等活動，根本不需要花到1199元入場。
如果你真的沒辦法當月壽星時去，或者要去時真的沒有任何優惠適用，也可以到旅遊與休閒娛樂電商平台「Klook客路」、「KKday」這些網站購票，絕對都比現場購票還要便宜非常多。
記者實際查詢，包括劍湖山世界原價1199元，在電商平台只要523元，直接打5折以上；六福村原價1400元，電商平台單日券也只賣499元，同樣是下殺65折；九族文化村原價1100元，Klook上還送你日月潭纜車，只要880元，也是相對便宜。只能說，台灣遊樂園恐怕不是CP值不夠高，是你沒做功課變成原票價冤大頭而已，善用官方優惠也能玩出全新體驗的！