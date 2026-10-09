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▲何先生喜歡BIGBANG超過10年，今天打扮成GD的樣子朝聖。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲新北的婷婷今天是壽星，搶到生日場直呼好幸福。（圖／記者陳雅蘭攝）

韓國天團BIGBANG今（9）日起一連3天在台北大巨蛋開唱，與台灣VIP（粉絲名）一起慶祝出道20週年，場外更出現不少有趣的追星故事，其中來自新北的婷婷最幸運，原本連續搶票失敗，沒想到加開的10月9日場次剛好是她生日，還真的讓她搶到2張票，開心與偶像一起慶生；另外有夫妻檔各自搶票、進場卻坐不同區域，還有男粉絲砸2000元治裝，直接扮成GD來看演唱會，從高中一路追到30歲，熱情絲毫不減。會場外還有一名打扮相當吸睛的高大帥哥，他是來自台北的何先生，特地Cosplay成GD的模樣來追星，光是治裝費就花了2000元。他透露，自己從高中開始喜歡BIGBANG，一路追到今年30歲，去年也曾到場支持GD個人演唱會，如今迎來BIGBANG出道20週年，還能親眼看到偶像合體開唱，讓他直呼既感動又開心。來自新北的婷婷今（9）日生日，幸運搶到BIGBANG台北大巨蛋加場門票，能在生日當天見到偶像，讓她相當感動。婷婷從2007年〈謊言〉時期就開始喜歡BIGBANG，最愛成員是GD，去年也曾到大巨蛋支持他的個人演唱會。這次BIGBANG原定只唱10月10日、11日，婷婷卻始終搶不到票，沒想到加開的9日場剛好是她生日，還讓她親手搶到2張票，開心與朋友一起進場慶生，她直呼：「真的很感動！因為前面都沒搶到，剛好加場是我生日，又剛好搶到了！」婷婷也透露，自己小時候曾生病所以才坐輪椅，BIGBANG的歌曲陪伴她度過那段日子，其中最喜歡的就是〈謊言〉。來自蘆洲的張小姐與老公今天一起追BIGBANG，但卻坐不同區域，太太表示一開始並不認識藝人，是老公天天聽他們的歌而被影響，2年前開始愛上，最喜歡的成員是GD，老公則是從BIGBANG出道時期就開始聽歌。巧合的是，她在公司發現同事也是VIP，2人今天也相約在開唱前碰面，直呼有共同話題新鮮又開心。