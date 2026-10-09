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高公局預判明日重點壅塞路段

南(東)向：國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。 北(西)向：國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

明日國道相關疏導措施包括

封閉：5-12時國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口

高乘載管制：13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口

單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費

其餘開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

國慶日連續假期首日今（9）下午全線國道大致順暢，不過累積發生50件事故，造成車流回堵。明日交通量預估為平日的1.2倍，並且在下午13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口將實施高乘載管制；另外，5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。今日截至17時，國道交通量為77.4百萬車公里，預估今日交通量為114百萬車公里，仍在預期範圍。另，50件事故包含下午12時57分於國3南向192公里處彰化系統出口處發生1輛小客車及1輛小貨車發生追撞事故；15時31分於國3南向71.2公里處發生2輛小客車追撞事故15時44分於國1南向202.3公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵等都導致車輛回堵影響整體車流。明日（10）預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。