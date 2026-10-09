我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒37年季後挑戰賽於今（9）日正式點燃戰火，中信兄弟首戰靠著開賽串聯攻勢，以及先發投手勝騎士（Mario Sanchez）7局失1分好投，以4：1擊退統一7-ELEVEn獅，取得2勝0敗「聽牌」優勢。自中職2022年啟用季後賽新賽制以來，從未有球隊完成3勝0敗的紀錄，兄弟明（10）日將力拚系列賽橫掃，獅隊則是面臨「背水一戰」。中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢。自2022年新賽制啟用後的4個球季，還沒有保送1勝的球隊能夠直接拿下2連勝完成系列賽橫掃。2022年兄弟在G1擊退味全龍，但G2輸球，直到G3才拿到台灣大賽門票。2024年獅隊同樣在G1取得「聽牌」，但G2不敵桃猿，G3打完才確定晉級台灣大賽。去年獅隊同樣在G1打完後「聽牌」，但後續對桃猿吞下3連敗，罕見被桃猿演出「讓2追3」的下剋上驚奇。兄弟今日在開賽攻破獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn），單局敲出4支安打、1次四壞球保送攻下3分奠定勝基，加上先發投手勝騎士繳出7局僅失1分的好投，最終以4：1擊退獅隊，取得2勝0敗的絕對晉級優勢，明日若能再取勝，將成為新賽制啟用後，首支完成系列賽橫掃的勁旅。獅隊G1吞敗後，落入0勝2敗的淘汰邊緣，明日力求延長戰線。