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出道20年的韓國天團BIGBANG今（9）日晚間在台北大巨蛋開唱，太陽不只帶來經典歌曲，還在台上分享自己的台灣美食清單，透露昨晚才吃了牛肉麵，今天又品嚐鳳梨酥，甚至連講2次「鳳梨酥」，大讚味道溫暖又甜蜜，「就跟你們一樣！」沒想到原本期待4萬名粉絲熱情回應，台下卻突然安靜，讓太陽忍不住吐槽：「我沒想到是這種反應，你們今天反應好冷淡！」意外成為演唱會的爆笑插曲。此外，大聲還問今晚誰是第一次看BIGBANG？沒想到超過萬人舉手，GD笑回：「沒關係啊！」依然比讚表示很喜歡台北。BIGBANG接連演唱〈BLUE〉、〈LOSER〉、〈IF YOU〉、〈BAD BOY〉及〈BAE BAE〉，3人從主舞台一路走向延伸舞台，近距離與歌迷互動。唱到〈BAD BOY〉時，太陽還特別對著鏡頭說出「My baby」，讓現場尖叫聲不斷。GD隨後帶領全場打招呼，喊出「我們是BIG」，4萬名粉絲立刻默契接上「BANG」，展現多年來培養的默契。大聲接著好奇詢問現場有多少人是第一次看BIGBANG演唱會，沒想到台下有大批粉絲舉手，人數幾乎超過一半，嚇得GD笑著安慰：「嗯，沒關係！」還比讚告白：「台北我愛你！」太陽也提到台北是這次亞洲場次的第一站，因此格外興奮，接著向歌迷表達思念，分享自己最喜歡的台灣美食就是牛肉麵，昨天晚上已經吃過，今天還吃了鳳梨酥，嘴甜直誇：「很溫暖甜蜜，跟你們一樣！不過，太陽還有提到一款茶飲，說完後似乎沒有得到預期中的熱烈回應，讓他當場傻眼，笑虧台灣粉絲太冷淡。GD見狀立刻幫忙炒熱氣氛，向全場喊話：「讓我知道你們有多大的愛！」4萬名觀眾這才爆出尖叫聲，太陽也笑說終於再次聽見大家的聲音。隨後3人回到主舞台，坐著演唱經典抒情歌曲〈一天一天〉，再接著送上〈謊言〉，全場粉絲跟著熟悉的旋律大合唱。